Рубль, вероятно, сможет умеренно укрепиться к юаню в среду - ПСБ

Рубль, вероятно, сможет умеренно укрепиться по отношению к юаню на торгах в среду, сделав еще один шаг к уровню 11 руб. за юань, сообщается в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Рубль продолжает демонстрировать уверенное движение по отношению к основным мировым валютам. Этому способствуют ожидание улучшения геополитической ситуации, позитивную динамику рынка энергоносителей, а также слабый спрос на валюту со стороны импортеров на фоне высоких ставок в экономике, отмечает эксперт.

"На наш взгляд, данные факторы продолжат поддерживать рубль и в рамках текущей сессии, способствуя его умеренному укреплению. Так, мы ожидаем, что пара юань/рубль в ходе торгов в среду сможет сделать еще один шаг к нижней границе диапазона 11-11,5 руб. за юань", - пишет Зварич в обзоре ПСБ.

Аналитик при этом отмечает, что в краткосрочной перспективе (в случае дальнейшего улучшения геополитической ситуации) китайская валюта может на некоторое время уйти ниже 11 рублей. "Однако на средне- и долгосрочной перспективах видим риски, которые могут привести к ослаблению рубля. В частности, на горизонте ближайших месяцев давление на рубль может оказать активизация спроса на иностранную валюту со стороны импортеров, а также со стороны населения в рамках отпускного сезона", - указывает он.

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