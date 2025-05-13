"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную цену акций Займера на уровне 170-180 руб

"Мои Инвестиции" сохраняют прогнозную стоимость акций МФК "Займер" на уровне 170-180 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала.

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 4К24 в размере 9,13 руб./акцию, дивидендная доходность - 6%. Дата закрытия реестра - 28 июня 2025 года. Собрание акционеров, на котором будет утверждаться дивиденды, состоится 17 июня.

Это будет уже четвертая выплата, всего за год компания заплатит 36,24 руб./акцию, что даст полную дивдоходность почти на уровне 24% годовых, отмечают эксперты.

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