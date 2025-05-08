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Россия и Китай намерены углублять сотрудничество по укреплению глобальной стратегической стабильности
08 мая 2025 года 13:36
Прогнозная цена акций Мосбиржи по-прежнему составляет 230-240 руб. - "Мои Инвестиции"
"Мои Инвестиции" позитивно оценивают перспективы акций "Московской биржи", прогнозная стоимость на горизонте года по-прежнему составляет 230-240 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. "Эмитент опубликовал данные по объемам торгов за апрель. Мосбиржа не приводит данные по валютной секции, где обороты значительно упали из-за санкций против нее, но рост в других секциях более чем компенсирует провал оборотов в валюте. Мы ожидаем, что по итогам 2025 года объем торгов вырастет на 10% г/г, а комиссионный доход вырастет на 20%, - отмечают эксперты. - Акции компании, безусловно, являются защитной бумагой. Мы позитивно смотрим на их перспективы, целевой диапазон на двенадцать месяцев по-прежнему составляет 230-240 рублей за штуку". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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