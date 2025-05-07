"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы Аренадата

"Цифра брокер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Группа Аренадата" и сохраняет целевую цену на уровне 204 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Ведущий российский разработчик ПО представил неаудированные финансовые результаты за I квартал 2025 года:

- Консолидированная выручка выросла на 22% год к году и составила 619 млн рублей.

- Промежуточный финансовый результат по скорректированной чистой прибыли (NIC): -488 млн рублей (-191%).

- Скорректированная OIBDA снизилась на 128%, до -575 млн рублей.

- Отрицательный чистый долг превысил 2,6 млрд рублей, а размер денежных средств на банковских счетах и депозитах составил более 2,8 млрд рублей.

"Основным драйвером роста выручки остается повышение доходов от технической поддержки и консалтинговых услуг, что отражает расширение клиентской базы и высокий уровень удовлетворенности клиентов, - отмечают эксперты. - Менеджмент компании прогнозирует более выраженную сезонность результатов в этом году, с основной долей годовой выручки во втором полугодии. При этом компания сосредоточена на сдерживании затрат - особенно в части маркетинга и фонда оплаты труда, что должно поддерживать рентабельность бизнеса на высоком уровне".

Аналитики "Цифра брокера" положительно оценивают акцент компании на росте эффективности и видят потенциал для улучшения финансовых показателей во второй половине года.

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