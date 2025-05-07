Рубль днем немного укрепляется в паре с юанем на фоне позитивной динамики цен на нефть

Москва. 7 мая. Китайский юань опускается на Московской бирже днем в среду, рубль немного укрепляется на фоне сниженной активности игроков перед праздничными выходными и с учетом позитивной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,211 руб., что на 2,4 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 6 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,78 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 36 копеек, до 92,74 руб./EUR1.

"Позиции рубля, вероятно, останутся сильными до конца весны: курс доллара может составить 80-86 руб., юаня - 11-11,8 руб. Уровни около 80 руб./$1 могут стать пиком укрепления национальной валюты при неизменных внешних условиях. Если ожидания по валютному курсу превосходят 100 руб./$1 через год, то при 80 руб./$1 использование дифференциала в процентных ставках становится невыгодным. Ослабления рубля можно ожидать с июня, когда экспортная выручка должна снизиться из-за апрельского падения цен на нефть. В начале мая курс доллара, вероятно, будет находиться в диапазоне 80-85 руб., юаня - 11-11,7 руб.", - полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Минфин РФ с 13 мая по 5 июня планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на 41,6 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 2,3 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 апреля по 12 мая Минфин продавал валюту и золото на 35,9 млрд рублей, ежедневный объем операций составлял эквивалент 1,6 млрд рублей.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке.

ЦБ в первом полугодии 2025 года будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 8,86 млрд руб.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина Банк России с 13 мая по 5 июня 2025 года будет продавать валюту объемом 6,56 млрд рублей в день (с 7 апреля по 12 мая 2025 года он продавал валюту объемом 10,46 млрд рублей в день).

Менять требования по репатриации и продаже валютной выручки экспортерами сейчас не имеет смысла, считает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы за стабильность, в том числе и в этом вопросе", - сообщил Силуанов на брифинге, отвечая на вопрос, изменились ли требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

"По факту продается и возвращается выручки больше, чем существующие нормативы. Поэтому сейчас что-то менять какого-то резона нет", - добавил министр.

О том, что режим обязательной репатриации и продажи части валютной выручки крупнейших экспортеров, введенный в 2023 году президентским указом, будет вновь пролонгирован, на прошлой неделе сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В последней редакции указ действовал до конца апреля.

Цены на нефть отошли от внутридневных максимумов днем в среду, но остаются в заметном плюсе.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $62,64 за баррель, что на 0,79% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,07%, до $59,72 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $63,25 за баррель, WTI - до $60,26 за баррель.

Поддержку рынку в среду оказала информация о том, что США и Китай договорились начать торговые переговоры. Это повышает надежды на снижение напряженности в отношениях двух стран. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил накануне вечером, что встретится с представителями КНР в Швейцарии позднее на этой неделе.

Накануне как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3%.

Внимание трейдеров в среду направлено на данные о запасах энергоносителей в США, которые будут опубликованы министерством энергетики в 17:30 мск. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,49 млн баррелей.