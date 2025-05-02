"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций "Газпрома", сообщается в материале главного аналитика брокера Кирилла Комарова.

"Финансовые результаты эмитента за 2024 год в целом можно назвать нейтральными, хотя рынок ожидал больше позитива. Ключевой вопрос - будет ли "Газпром" платить дивиденды за прошлый год - все еще остается актуальным", - отмечает эксперт.

Совет директоров компании рассмотрит рекомендацию в мае, а акционеры утвердят размер дивидендов в июне.

"База для выплаты дивидендов формально есть. Уровень долга по дивидендной политике позволяет сделать выплату в целевом размере 50% от скорректированной прибыли, и дивиденды могут составить 28,8 руб./акцию. Однако при таком слабом денежном потоке выплата приведет к росту долговой нагрузки и ухудшению финансовой стабильности компании, - указывает Комаров. - В то же время в случае "Газпрома" играет важную роль позиция государства и то, насколько сильно Минфину нужны дивиденды от компании в текущем году".

"В текущих условиях очень сложно дать прогноз, будут выплачены дивиденды или нет. Мы склоняемся к тому, что такое возможно, но относится к этому стоит лишь как к положительному сюрпризу. Ожидания по позитиву в выплате у инвесторов уже копятся, и риск снижения котировок акций в случае разочарования рынка очень велик", - пишет аналитик брокера в обзоре.

"Т-Иневестиции" придерживаются нейтрального взгляда на акции "Газпрома".

"Компания крайне чувствительна к геополитическому смягчению и имеет вероятность позитивного сюрприза по дивидендам, поэтому иметь негативный взгляд на нее было бы рискованно. Но в то же время в индустрии есть более качественный и предсказуемый эмитент, который также может играть роль ставки на геополитику и одновременно дает хороший потенциал фундаментального роста - "НОВАТЭК", - заключает Комаров.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.