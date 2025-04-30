Акции Акрона могут вырасти до 17000 руб. - SberCIB

Акции ПАО "Акрон" могут вырасти до 17000 рублей за штуку на горизонте года, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Совет директоров компании в среду рекомендовал годовому общему собранию акционеров, назначенному на 29 мая, одобрить дивиденды за 2024 год в размере 427 руб. на акцию, что выше нашего прогноза. А также дополнительные дивиденды в 107 руб., которые планируется выплатить из нераспределенной прибыли за 2023 год. Дивидендная доходность составит в первом случае 2,7%, что является не самым высоким, но достаточно неплохим показателем, а с учетом вторых выплат - 3,4%", - указывает эксперт.

Датой закрытия реестра объявлено 9 июня.

Согласно политике компании, на дивиденды ежегодно должно направляться не менее 30% от чистой прибыли по МСФО. Если не учитывать дополнительный дивиденд, то за 2024 год эмитент направит на выплаты 15,7 млрд руб., что соответствует 51% от чистой прибыли по МСФО, в 2023 году этот процент составлял 44. "Напомним, что по итогам 2023 года "Акрон" выплатил 427 руб. на акцию", - отмечает Мильчакова.

"Регулярные выплаты дивидендов говорят о высоком уровне корпоративного управления в компании, а падение котировок в среду, скорее всего, связано с неблагоприятными внешними факторами. Мы считаем, что в течение года акции "Акрона" могут вырасти в цене до 17000 руб. за штуку", - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.