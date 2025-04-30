"БКС МИ" открыл торговую идею "Шорт в акциях ММК"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Шорт в акциях "Магнитогорского металлургического комбината" в ожидании падения российских цен на сталь на 10-15% к августу, говорится в обзоре инвесткомпании. По оценкам аналитиков, доходность идеи может составить порядка 10% на горизонте трех месяцев.

"Наша гипотеза основывается на неоправданно высокой (16%) премии внутренних цен на сталь к мировым котировкам", - пишут эксперты. Как они отмечают, исторически всегда за этим следует сокращение внутренних котировок на фоне роста импорта. Удешевление российской стали особенно сильно затронет прибыль ММК, которая может упасть примерно на 60%, полагают в БКС.

"Мы предлагаем отыграть прогнозируемое сокращение цен на сталь через ММК, так как прибыль сталевара упадет сильнее остальных с учетом более низкой маржинальности и большей ориентированности на внутренней рынок. По нашим оценкам, Р/Е ММК более чем удвоится и составит 23х. Исторически этот показатель у металлурга составлял около 5,4х", - пишут аналитики.

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