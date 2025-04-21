Возможно преобладание позитива на рынке акций РФ в начале текущей недели - "Цифра брокер"

Возможно преобладание позитивного настроения на российском рынке акций в начале текущей недели, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Поддержку индексам оказывают сезонные факторы, в том числе приближение дивидендного сезона. До конца недели можно купить акции ПАО "Полюса", МКПАО "Яндекс" и "НОВАТЭКа" перед закрытием реестров акционеров этих эмитентов с правом на дивиденды, - пишут эксперты в комментарии. - Кроме того, внимание инвесторов привлекут результаты "Озон Фармацевтика" и "Промомеда" за 2024 год. Ключевым событием недели, очевидно, станет заседание Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет в пятницу".

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