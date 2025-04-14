Альфа-банк поднял рекомендацию для акций АЛРОСА до "выше рынка", но снизил оценку на 7%

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" с 68 рублей до 63 рублей за штуку, сообщается в обзоре банка.

Между тем рекомендация для этих бумаг была пересмотрена с "нейтрально" до "выше рынка" - бумаги компании торгуются сейчас на 13% дешевле, чем в начале года.

В рамках текущего пересмотра модели оценки "АЛРОСА" аналитики учли укрепление рубля. Прогноз финансовых результатов компании на 2025 год основан на ожидании, что средний курс составит 95 руб./$1 (ранее - 105 руб./$1), а на 2026 год прогнозируется курс 100 руб./$1.

"Мы снизили ожидания по объемам продаж в 2025 году до совокупных 31 млн карат в связи осторожными темпами дестокинга индийской огранки и возможными отсрочками продаж в связи с неопределенностью на фоне новых торговых пошлин. В сочетании с динамикой курса рубля это скорректировало наши ожидания по EBITDA "АЛРОСА" в 2025 году до 107 млрд рублей - ранее мы прогнозировали 155 млрд рублей. Финансовые результаты "АЛРОСА" демонстрируют чувствительность к динамике, в то время как средние цены реализации реагируют на изменение ассортимента", - пишут эксперты.

Текущая стоимость акций "АЛРОСА" составляет порядка 48,83 рублей за штуку.

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