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10 апреля 2025 года 09:36

Цены рублевых корпбондов в четверг могут умеренно подрасти благодаря позитивным внешним и внутренним сигналам

Москва. 10 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг могут умеренно подрасти благодаря как публикации накануне обнадеживающих данных о недельной инфляции в РФ, так и отскоку мировых рынков капитала после заявления президента США Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на объявленные им ранее тарифные меры, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16% после 0,20% с 25 по 31 марта, 0,12% с 18 по 24 марта, 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта, сообщил в среду Росстат. С начала года рост цен к 7 апреля составил 2,77%. Из недельных данных за март и 7 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 апреля ускорилась до 10,25% с 10,24% на 31 марта и 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики, и ускорилась до 10,29% на 7 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года. Точные данные по годовой инфляции на конец марта Росстат опубликует 11 апреля.

Фондовые индексы США взлетели на торгах в среду на заявлении американского президента о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125%, заявил Трамп.

США смягчили на 90 дней позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров с Вашингтоном по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент. "Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза", - сказал он журналистам. Бессент подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин. В течение 90 дней в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Азиатские рынки акций растут в четверг на решении президента США приостановить на 90 дней действие пошлин в отношении свыше 75 стран, запросивших переговоры по торговым тарифам. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 8,4% в ходе торгов, южнокорейский Kospi - 5,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 4,5%.

Китайский рынок также растет, несмотря на то, что Трамп поднял пошлины для страны до 125%. В среду Пекин объявил об увеличении пошлин для американских товаров до 84%. Фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2,7%. Поддержку китайскому рынку оказали внутренние меры, в том числе, увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями. По данным СМИ, китайские лидеры планируют встречу во вторник для обсуждения экономических стимулов в ответ на введение пошлин Штатами.

В свою очередь цены на нефть снижаются утром в четверг после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск снижается на 0,55%, до $65,12 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на 4,23%, до $65,48 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи понизились к этому времени на 0,47%, до $62,06 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 4,65%, до $62,35 за баррель.

"С учетом того, что деэскалация торговой войны между США и Китаем маловероятна в ближайшее время, отскок котировок едва ли перерастет в разворот тренда", - отметил аналитик Chaos Research Institute Чжоу Ми. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 апреля, уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3,544 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась почти в 2,5 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 10,247 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,547 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 9 апреля снизился на 0,42% и составил 109,21 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,38%, опустившись до 1023,24 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "АФК Система-1Р-11" (-2%), "АФК Система-1Р-20" (-1,43%), "ГК Самолет БО-П11" (-1,16%) и "Новотранс-001Р-03" (-1,12%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-32" (+1,26%), "Почта России БО-002P-01" (+0,3%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,16%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что девелопер Glorax (АО "Глоракс") завершил размещение 3-летних облигаций серии 001P-04 объемом 2,2 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 4 апреля. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 25,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 28,7% годовых. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны. Объем займа по итогам сбора заявок был увеличен с 1 млрд рублей до 2,2 млрд рублей.

ПАО "ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-001Р-09 объемом 292,5 млрд рублей. Предусмотрены переменные квартальные купоны, которые будут рассчитываться как сумма значения ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й день до начала купонного периода, и спреда. Спред к ключевой ставке зафиксирован заранее и составляет 1,7% годовых. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

ХК "Новотранс" увеличила объем размещения облигаций серии 001P-06 со сроком обращения 3,5 года в два раза - с не менее 5 млрд рублей до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 18,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску установлена амортизационная структура погашения: по 33% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 34-го и 38-го купонных периодов, 34% - в дату окончания 42-го купонного периода. В результате индикативная дюрация составит около 2,6 года. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

Коллекторское агентство "АйДи Коллект" 11 апреля начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-03, объем которых пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 9 апреля за час без премаркетинга. Ставка 1-6-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 26% годовых, объявлена оферта через полгода.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона облигаций серии 001P-28R на уровне 22,62% годовых. Компания разместила 7-летний выпуск 001P-28R объемом 45 млрд рублей в октябре 2023 года по ставке 13,37% годовых. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред 1,2% годовых.

ООО "Моторика" установило ставку 7-го купона 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн руб. на уровне 17,5% годовых. Компания разместила выпуск в октябре 2023 года по ставке 15,75% годовых. Предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) (Ростов-на-Дону) установил ставку 3-4-го купонов облигаций серии БО-13 на уровне 21% годовых. Банк завершил размещение 3-летних облигаций объемом 300 млн рублей в апреле 2024 года. Ставка 1-2-го полугодовых купонов установлена на уровне 17% годовых, по выпуску 25 апреля предстоит исполнение оферты. В настоящее время других выпусков облигаций банка в обращении нет.

Владельцы облигаций НАО "Финансовые системы" серий БО-01 и БО-П01 получили право требовать досрочного погашения бондов в связи с дефолтом по выплате 19-го купона бондов БО-01. Компания допустила дефолт 8 апреля. До этого она уже уходила в технические дефолты, но всегда в итоге платила по обязательствам. В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 553,9 млн рублей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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