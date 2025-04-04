.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи на общемировом пессимизме из-за пошлин США
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2%
Рост промпроизводства в РФ в феврале замедлился до 0,2% после повышения на 2,2% в январе, сообщил Росстат. Данные за прошлый месяц оказались слабее ожиданий экономистов. Во многом замедление объясняется "лишним" днем в феврале 2024 года
 
Ряд зарубежных компаний интересуется возобновлением рекламы на российском ТВ
Западные компании, которые входили в число крупнейших рекламодателей в России до 2021 г., но затем свернули маркетинговую активность в нашей стране, начали уточнять у Национального рекламного альянса (НРА; контролирует продажу более 90% рекламы на...
 
Почти четверть сливочного масла после проверок оказалось некачественным
По итогам проведенных Россельхознадзором лабораторных исследований за 2024 год проб молока и молочной продукции выяснилось, что 13,09% из них не соответствовали составу, который заявляли производители. Всего было отобрано 10 199 образцов продукции,...
 
Штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг взлетят до 1% от капитала
Банк России намерен уравнять штрафы за нарушение прав потребителей финуслуг с санкциями за нарушение антиотмывочного законодательства. Если идея будет реализована, то штрафы за нарушение прав потребителей вырастут с нескольких десятков тысяч рублей...
 
04 апреля 2025 года 19:47

Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2800п по индексу МосБиржи на общемировом пессимизме из-за пошлин США

Москва. 4 апреля. Рынок акций РФ в пятницу продолжил снижение на фоне отката мировых фондовых площадок и нефти (июньский фьючерс на нефть Brent упал ниже $65,5 за баррель) после объявления президентом США Дональдом Трампом новых импортных пошлин. Индекс МосБиржи откатился ниже 2800 пунктов, обновив минимум с 9 января; лидерами снижения выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-5,7%), МКБ (MOEX: CBOM) (-5,2%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (-4,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-4,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2781,97 пункта (-2,7%), индекс РТС - 1039,88 пункта (-2,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 апреля, составил 84,2774 руб. (-10,56 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС упали на 8,1-8,7%, курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,6 рубля.

Подешевели в пятницу также акции "МТС" (MOEX: MTSS) (-4%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-3,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-3,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-3,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,2% и -3% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%).

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+3,3%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,4%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%, до 198 рублей), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%).

Наблюдательный совет "Московской биржи" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2024 года в размере 26,11 рубля на акцию, говорится в сообщении торговой площадки. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предполагал выплату дивидендов в размере 23,4 рубля на акцию. Таким образом, на выплату дивидендов рекомендуется направить 59,4 млрд рублей, что составляет 75% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2024 год.

Акции "Аэрофлота" подросли в надежде на прогресс в переговорах о восстановлении прямого авиасообщения России с США.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев оценил свои встречи в США не как один, а как "три шага вперед" в нормализации отношений РФ и США. "Безусловно, я бы сказал, что мы сегодня сделали не один, а три шага вперед по большому количеству вопросов", - сказал он журналистам по итогам своих контактов в Вашингтоне.

В Москве надеются на прогресс в восстановлении прямого авиасообщения с США, заявил Дмитриев. "Фактически идет работа над восстановлением прямого авиасообщения, и мы надеемся продвинуться в этом вопросе", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Президент США Дональд Трамп заявил, что в отличие от европейских лидеров сможет добиться успешного взаимодействия с РФ по конфликту на Украине. "Европа не преуспела в том, что касается взаимодействия с президентом Путиным. Но думаю, что в этом преуспею я", - сказал Трамп американским журналистам на борту своего самолета, говоря об украинском кризисе.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку" по урегулированию конфликта. "И я думаю, что президент Путин тоже готов к сделке", - добавил президент США.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты хотят в ближайшее время увидеть прогресс по украинскому урегулированию, так как не заинтересованы в затягивании переговорного процесса. "В какой-то момент будет понятно, хотите вы мира или нет. И это время наступает", - сказал Рубио в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что США не намерены "продолжать вечно" эти переговоры. На вопрос о том, когда США смогут понять, серьезно ли Россия настроена на украинское урегулирование, Рубио ответил: "Вероятно, речь идет о неделях".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил пятницу в "минусе", как и 12 предыдущих сессий подряд. Бенчмарк откатился ниже 2800 пунктов на фоне малого числа новостей с геополитического фронта, неопределенности в преддверии выходных и бегства инвесторов из рисковых активов на внешних рынках.

Контрмер на повышенные импортные пошлины США долго ждать не пришлось - власти КНР анонсировали ввод импортных пошлин на все американские товары в размере 34%. Продажи на мировых рынках усилились, а цены на нефть упали к 4-летним минимумам. Вышедший сильный мартовский отчет по рынку труда США на фоне рыночной паники остался практически незамеченным, отметил эксперт.

В понедельник будут опубликованы данные по объемам промышленного производства Германии за февраль. На российском рынке "Группа Позитив" (MOEX: POSI) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 год, от дивидендов в этот день очистятся акции ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE).

"Российский рынок уже выглядит локально перепроданным. На наш взгляд, инвесторы будут стараться использовать любые позитивные сигналы, чтобы попытаться организовать отскок. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 апреля - 2750-2900 пунктов", - считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, в пятницу мировые рынки продолжили снижение после шока от объявленного президентом США Трампом режима чрезвычайного положения из-за угрозы дефицита торгового баланса для безопасности страны и введения базового тарифа в 10% на весь импорт, который должен вступить в силу 5 апреля. Тарифы были введены для 185 стран и территорий, при этом около 60 стран получили еще более высокие пошлины. Некоторые крупнейшие торговые партнеры США уже пообещали ответные меры, что может вызвать еще большую эскалацию торговой войны и оказать сильное инфляционное давление.

Индексу МосБиржи пока не удается прервать серию снижений, которая длится уже 13 дней подряд. Однако сохраняется возможность отскока индекса до 3100 пунктов, поскольку технический индикатор относительной силы RSI опустился в зону перепроданности. В то же время, если индексу не удастся вернуться и закрепиться выше отметки 2900 пунктов, существует серьезный риск продолжения нисходящего тренда, считает Калачев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, пошлины Трампа привели к паническим распродажам акций и сырьевых активов, рынок акций РФ также продолжил снижение в отсутствие позитивных геополитических и экономических драйверов.

Мировые торговые войны могут негативно сказаться и на экономике РФ из-за рисков подорожания импорта и новых витков разгара инфляции, а также более низких цен на сырьевые товары, которые стали одной из причин продаж акций в конце недели. Продажи российских акций в пятницу проходили в рамках общего падения всего рынка на фоне ослабления надежд на скорое достижение мирного соглашения по Украине. Акции "Мосбиржи" чувствовали себя лучше рынка и отступили от минимумов дня после объявления о рекомендации совета директоров по финальным дивидендам за 2024 год в размере 26,11 руб. на бумагу с текущей доходностью 13,3% - выше средней по рынку, отметила аналитик.

На западных фондовых площадках в пятницу масштабные распродажи подогревались страхами замедления темпов роста мировой экономики или же вовсе вступления в рецессию после введения торговых пошлин Трампа. Приостановить продажи в акциях в ближайшие дни помогло бы смягчение тона американского президента, предпосылок для чего на данный момент, однако, не наблюдается. Индекс МосБиржи закрывает неделю ниже 2900 пунктов, что подтверждает риски развития нисходящего движения в район минимума прошлого года - 2370 пунктов. Обнадеживающих новостей о ходе мирных переговоров инвесторы в РФ пока не получают, более того - тон администрации президента США Трампа в отношении России даже ужесточается, подчеркивая риски усиления санкционного режима. Рынки, впрочем, остаются волатильными и при поступлении оптимистичных новостей готовы в любой момент отскочить вверх, считает Кожухова.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, основным негативным фактором для российских рублевых активов выступает падение нефти.

Развязывание Штатами новой глобальной торговой войны приведет к снижению мирового производства и потребления топлива, к тому же страны ОПЕК+ решили нарастить добычу быстрее планируемых ранее уровней. Возможно, это связано с желанием сохранить за собой рынки сбыта, постепенно теряемые из-за постоянного наращивания добычи Штатами. Для нефти Brent целью отката выступает уровень $65 за баррель, но далее вероятен отскок в рамках фиксации прибыли спекулянтами, считает аналитик.

Индекс МосБиржи снижается 13-е торги подряд, перепроданность рынка высокая, поэтому попытки отскока будут продолжаться. Спекулятивно и среднесрочно наиболее интересно выглядит финансовый сектор, считает представитель компании "Алор брокер".

В Азии в пятницу продолжилось снижение индексов акций вслед за США (японский индекс Nikkei 225 упал на 2,8%, австралийский ASX Australia - на 2,6%, южнокорейский Kospi снизился на 0,9%), падают Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX упали на 3,9-5%) и США (индексы к 18:50 МСК упали на 3,3-3,8%).

Биржи материкового Китая и Гонконга в пятницу были закрыты в связи с проведением Фестиваля Цин Мин.

Введенные США "взаимные" импортные пошлины в отношении товаров из большинства стран могут привести к снижению мировой торговли в 2025 году на 1% вместо роста на 3% по предыдущим прогнозам, говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы.

Тем временем Конституционный суд Южной Кореи в пятницу поддержал импичмент президенту Юн Сок Ёлю, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре. Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы. Ожидается, что они состоятся 3 июня.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале не изменился по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем прогнозировали повышение показателя на 3,5%, по данным Trading Economics.

Власти Китая приняли решение ввести дополнительные пошлины в размере 34% на товары из США, сообщило в пятницу издание The Global Times со ссылкой на министерство коммерции КНР. В ведомстве указали, что это "ответные пошлины" на объявленные ранее Вашингтоном меры. Данные меры вступят в силу с 10 апреля, отмечают китайские СМИ.

Количество рабочих мест в экономике США в марте увеличилось на 228 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Согласно пересмотренным данным, в феврале показатель вырос на 117 тыс., а не на 151 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце повысилась до 4,2% с февральских 4,1%. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа рабочих мест на 135 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4,1%, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены продолжают падение после максимального обвала с 2022 года накануне на фоне решений США по пошлинам и заявлений ОПЕК+.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $65,43 за баррель (-6,7% и -6,4% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $61,91 за баррель (-7,5% и -6,6% накануне).

В минувшую среду Трамп объявил о введении крупных пошлин для торговых партнеров США, что спровоцировало рост опасений инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

В четверг восемь стран-участниц ОПЕК+ приняли решение ускорить снятие ранее принятых ограничений в производстве нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки и увеличить добычу с мая на 411 тыс. баррелей в сутки, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Согласно новому плану, квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в пятницу снизились "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-9,1%), акции "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-9%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-8,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-7,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-7,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-7,3%), "ИК Русс-инвест" (MOEX: RUSI) (-7,1%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-7,1%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-6,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-6,4%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-6,4%).

Выросли бумаги ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+3,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 147,42 млрд рублей (из них 19,62 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 19,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 17,68 млрд рублей на акции "Т-Технологий").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 апреля 2025 года 19:49
Рынок акций РФ на неделе упал к уровню начала года из-за затягивания решения украинского кризиса и на общемировом обвале на пошлинах США
Рынок акций РФ на неделе стабилизировался на ожиданиях прогресса в решении мирного урегулирования украинского конфликта, попытки подъема нивелировались локальной фиксацией прибыли игроками после прошедших телефонных переговоров президентов России и США, а также после пятничного заседания ЦБ РФ по ставке. Регулятор ожидаемо не стал менять ключевую ставку, но дал сигнал о ее возможном повышении, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели регулятора. Индекс МосБиржи на неделе поднимался до 3280 пунктов, после чего опустился ниже 3200 пунктов.    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 19:40
Рубль в пятницу немного ускорил темпы снижения в паре с юанем на фоне продолжающегося обвала цен на нефть и перед выходными днями
Москва. 4 апреля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль подешевел на фоне обвального падения нефти второй день подряд и перед выходными днями. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,7195 руб., что на 13,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 19:01
Акции Мосбиржи - привлекательный инструмент для защиты рублевых сбережений от инфляции - Freedom Finance Global
Акции "Московской биржи" подтверждают свою репутацию весьма привлекательного инструмента для защиты рублевых сбережений от инфляции, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 18:46
"Финам" подтверждает рейтинг акций МДМГ на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на уровне "покупать" и присваивает целевую цену 1246 руб. на горизонте года, что соответствует потенциалу роста на 24,5%, сообщается в материале инвесткомпании. "За последние 6 месяцев бумаги...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 18:32
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям Селигдара
"Велес Капитал" присвоил рекомендацию "покупать" акциям "Селигдара" и целевую цену 72,7 рубля за бумагу, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Василия Данилова. По оценке эксперта, на горизонте 5 лет вклад недрагоценных цветных металлов в выручку "Селигдара" может возрасти с текущих...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 18:18
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань - УК "Первая"
Прогнозный диапазон для пары рубль/юань на следующую неделю составляет 11,2-11,8 руб./юань, для пары рубль/доллар - 82-86 руб./$1, говорится в комментарии аналитика УК "Первая" Натальи Ващелюк. "Несмотря на существенные изменения на мировом валютном рынке и снижение цен на нефть, динамика рубля...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 17:51
"Финам" понизил рейтинг акций DTE Energy до "держать"
"Финам" понизил рейтинг акций DTE Energy до "держать", сохранив целевую цену на уровне $140,3 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 0,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции DTE Energy продемонстрировали устойчивость в условиях турбулентности на американском рынке и с декабря...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 17:16
Инвесторам стоит присмотреться к акциям Яндекса, Х5 и Полюса - "Т-Инвестиции"
Инвесторам стоит присмотреться к акциям "Яндекса", "ИКС 5" (Х5) и "Полюса", говорится в комментарии аналитиков брокера "Т-Инвестиций". "Российский рынок акций реагирует падением на продолжающееся снижение цен на нефть и риски глобальной рецессии, - отмечают эксперты. - Однако фундаментально для...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 16:40
Потенциал роста бумаг Ozon составляет 45% с текущих уровней - БКС Экспресс
Потенциал роста АДР Ozon составляет 45% с текущих уровней (целевая цена - 5400 рублей), отмечается в комментарии эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко. Аналитик выделяет следующие факторы, которые способны обеспечить рост бумаг компании в среднесрочной перспективе: - С начала года бумаги Ozon...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 16:03
Котировки нефти Brent могут опуститься в диапазон $65-70/барр. в апреле - УК "Первая"
Котировки нефти могут опуститься в диапазон $65-70 за баррель Brent в апреле, полагает руководитель отдела управления акциями УК "Первая" Антон Кравченко. "Апрель для цен на нефть начался с негатива: ОПЕК+ заявила о планах ускорить темпы возврата собственных баррелей на рынок в мае, планируя...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 15:40
Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем на фоне продолжающегося обвала цен на нефть
Москва. 4 апреля. Китайский юань повышается умеренными темпами на Московской бирже днем в пятницу. Рубль относительно немного снижается, даже несмотря на обвальное падение нефти второй день подряд. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,675 руб., что на 9,5 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 15:30
Вероятны колебания индекса S&P; 500 в диапазоне 5300-5410пп в пятницу - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5300-5410 пунктов на торгах в пятницу при повышенной волатильности котировок, отмечает аналитик Freedom Finance Global Вячеслав Ободников в комментарии. Баланс рисков на предстоящую сессию эксперт оценивает как негативный и прогнозирует повышенную...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 15:01
Котировки золота в течение года могут преодолеть уровень $3300/унц. - "Альфа-Капитал"
Котировки золота в течение года могут преодолеть уровень $3300 за тройскую унцию, считает эксперт "Альфа-Капитала" Алина Попцова. Торговые пошлины вновь подогрели спрос на золото: стоимость драгоценного металла на спотовом рынке в моменте превышала $3150/унц., а фьючерсы на золото преодолели...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 14:30
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Группы "Ренессанс Страхование"
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Группы "Ренессанс Страхование" с целевой ценой 152,2 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 27,1%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Ренессанс Страхование" продемонстрировало неплохие финпоказатели в 2024...    читать дальше
.
04 апреля 2025 года 13:53
Нефтяные цены обладают потенциалом снижения до $60-65/барр. - Freedom Finance Global
Котировки нефти марки Brent обладают потенциалом снижения до $60-65 за баррель в сложившихся условиях на фоне возможного снижения спроса на сырье, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Сочетание новых тарифов ввозных пошлин в США и решения ОПЕК+ увеличить добычу создало...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.