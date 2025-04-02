Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне новых санкционных рисков

Москва. 2 апреля. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет из-за опасений инвесторов о возможном затягивании урегулирования украинского кризиса и новых санкционных рисков.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,518 руб. (+4,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,49 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Новостной фон снова стал определяющим фактором для курсообразования. При этом волатильность курса рубля выросла. Чувствуется замешательство участников рынков относительно вектора краткосрочного движения котировок. Накануне на бирже реализовалось заметное укрепление рубля на фоне ожиданий скорого смягчения санкций по ряду направлений. Тем не менее, новостной фон чрезмерно переменчив и, на наш взгляд, не дает четких позитивных сигналов, что продолжит ограничивать спрос на рублевые активы. В этой связи, из-за повышенной неопределенности геополитических перспектив и текущей волатильности курса, в краткосрочной перспективе мы ориентируемся на боковое движение котировок в относительно широком диапазоне (11,3-11,9 руб. за юань). Сегодня допускаем небольшое ослабление курса на фоне новых санкционных угроз из США. Среднесрочный прогноз пока не меняем, в апреле ждем закрепление курса в районе 11,5-12 руб. за юань и 85-90 руб. за доллар", - отмечает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Участники рынка анализируют информацию о подготовке новой встречи представителей РФ и США по нормализации контактов, о которой во вторник вечером сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Кроме того, по словам Лаврова, американская сторона обещала в ближайшее время отреагировать на предложения России в рамках черноморской инициативы.

Предыдущая встреча представителей РФ и США состоялась 24 марта в Эр-Рияде.

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев может на этой неделе обсудить со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вопросы двухсторонних отношений, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

CNN напоминает, что Дмитриев в феврале принял участие в переговорах российских и американских представителей в Эр-Рияде по урегулированию украинского конфликта.

Американская администрация продолжает работу с Москвой и Киевом над урегулированием кризиса на Украине, президент США Дональд Трамп лично принимает в этом участие, заявила во вторник на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Наша команда продолжает взаимодействовать как с Россией, так и Украиной. Президент каждый день по-прежнему очень активно в этом участвует", - отметила она.

Между тем сенатор-республиканец Линдси Грэм и его коллега - демократ Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на прекращение огня с Украиной, сообщает The Hill.

"Санкции против России предполагают введение пошлин для стран, которые закупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты", - говорится в пресс-релизе к законопроекту.

Уточняется, что санкции предусматривают введение 500%-х пошлин.

"Эти санкции против России уже готовы и получат подавляющую двухпартийную поддержку, если будут представлены на голосование в Сенат и Палату представителей", - заявили законодатели.

Котировки нефти умеренно снижаются утром в среду, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения в ожидании объявления президентом США Дональдом Трампом новых пошлин.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:10 мск торгуются по $74,21 за баррель, что на 0,38% ниже закрытия предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,41%, до $70,91 за баррель.

Как ожидается, 2 апреля Трамп представит новый пакет импортных пошлин, направленных на сокращение внешнеторгового дефицита и оживление рынка труда в обрабатывающей промышленности страны. Однако трейдеры и эксперты опасаются, что ответные меры торговых партнеров США могут привести к ускорению инфляции и замедлению экономического роста, что негативно отразится также и на спросе на энергоносители.

Американский институт нефти API сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован позднее в среду. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидают, что он укажет на сокращение запасов нефти на 400 тысяч баррелей.