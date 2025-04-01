Индекс Мосбиржи, вероятно, покажет отскок на торгах во вторник - ПСБ

Вероятны попытки технического отскока широким "фронтом" в 3100-3150 пунктов по индексу Мосбиржи на торгах во вторник, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Рынок пока не готов отвесно падать, что подтверждается устойчивостью 3000 пунктов по индексу Мосбиржи, есть еще долгосрочные факторы для роста - надежда все-таки на урегулирование конфликта и смягчение монетарной политики. Но в случае возобладания негативных новостных триггеров мы не исключаем очередной попытки отката к уровню 2870 пунктов", - пишет аналитик в комментарии.

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