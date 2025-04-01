Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 1 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, но завершили квартал в минусе. Настроения рынка омрачены опасениями в отношении экономических последствий введения Вашингтоном новых импортных тарифов. В выходные президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран. Участники рынков беспокоятся, что торговые войны приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста.

Аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, объяснив это, в частности, заявлениями Белого дома, "указывающими на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику". Кроме того, аналитики банка второй раз за месяц понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500. Теперь они полагают, что значение S&P 500 на конец текущего года составит 5700 пунктов, а не 6200 пунктов, как прогнозировалось ранее. Через три месяца S&P 500 будет находиться на отметке в 5300 пунктов, то есть на 5% ниже текущего уровня, ожидают в Goldman.

Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что ФРС может подождать с принятием решения о дальнейшем сокращении ставки для того, чтобы оценить, как бизнес будет справляться с повышением импортных пошлин. "У нас нет причин торопиться с выводами, потому что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, экономика находится в хорошем состоянии, и поэтому мы можем потратить необходимое время, чтобы по-настоящему оценить общее воздействие, узнать масштаб, величину и сроки фактических окончательных пошлин, а затем также узнать об их влиянии на экономику", - сказала Дейли в интервью Reuters.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник демонстрируют позитивную динамику, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:43 МСК вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в марте увеличился до 51,2 пункта (максимальный уровень с ноября) по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,1 пункта. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:39 МСК увеличилось на 0,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК подрос на 1,9%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 1%. Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,1% годовых по итогам заседания во вторник.

В свою очередь цены на нефть продолжают повышаться во вторник после резкого подъема по итогам предыдущей сессии на заявлениях президента США Дональда Трампа. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,95 за баррель, что на 0,24% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,01 (2,8%), до $74,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились в цене к этому времени на 0,25%, до $71,66 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 3%, до $71,48 за баррель.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе. Трейдеры также ждут дальнейших заявлений от Трампа, который ранее пообещал анонсировать новую порцию пошлин в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний, со 2 апреля.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,938 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,873 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 марта снизился на 0,28% и составил 109,95 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (29-31 марта) потерял 0,18%, опустившись до 1026,99 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,6%), "Почта России БО-002P-01" (-0,96%) и "СТМ-001Р-02" (-0,81%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,59%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,34%) и "ГТЛК-001Р-04" (+0,31%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Р-Вижн" (R-Vision) установило ставку 1-36-го купонов 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом от 300 млн рублей на уровне 24,5% годовых. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 31 марта. Техразмещение запланировано на 3 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "Дарс-девелопмент" 2 апреля планирует собрать заявки на выпуск облигаций со сроком обращения 1,5 года серии 001Р-03 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки 1-го купона - не выше 26,50%, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 29,97% годовых. Техразмещение запланировано на 8 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Роял капитал" в начале апреля планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций с call-опционом через 2 года серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Купоны ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 31% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению на уровне не выше 35,81% годовых. Техразмещение запланировано на середину апреля. По выпуску установлен пакет ковенант. Заем будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (ЯТЭК) 8 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-06 объемом 5,5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из величины ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 500 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен только для квалифицированных инвесторов.

АО "Эталон-финанс" планирует провести 8 апреля сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 002P-03 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 28,7% годовых. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) 9 апреля с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению через 18 месяцев в размере не выше 28,7% годовых. Техразмещение запланировано на 14 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6. Премаркетинг данного выпуска эмитент проводил с конца февраля, однако в начале марта принял решение перенести размещение на более поздний срок. Параметры займа сохранились прежние.

МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) во второй декаде апреля планирует провести сбор заявок на дебютные 2-летние облигации серии 001Р-01 объемом 30 млрд рублей. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда будет определен позднее. Техразмещение запланировано на вторую-третью декаду апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Эмиссия будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 350 млрд рублей.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" выкупило по оферте 30 тыс. 592 облигации серии Б0-05 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 250 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 12,24% выпуска. Трехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в сентябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 19% годовых до исполненной оферты. Ставка последующих купонов до погашения установлена в размере 28% годовых.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) приняла решение 16 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-03 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 11-го купонного периода. Десятилетний выпуск на 10 млрд рублей компания разместила в октябре 2019 года по ставке полугодового купона 7,15% годовых до оферты с исполнением 21 апреля 2025 года. Ставки последующих купонов эмитент не устанавливал, а оферту заменил call-опционом.

ФПК "Гарант-инвест" допустила дефолт по выкупу облигаций серии 002Р-07 в рамках оферты. Объем неисполненных обязательств - 2,833 млрд рублей. Технический дефолт состоялся 14 марта. 21 марта произошел второй техдефолт по этому выпуску - по выплате 19-го купона на сумму 42,7 млн рублей. 24 марта компания допустила третий технический дефолт по выплате 11-го купона облигаций серии 002Р-09 на сумму 35,8 млн рублей. "Гарант-инвест" еще после первого техдефолта сообщила о невозможности исполнить обязательства по предстоящим процентным платежам и офертам по остальным выпускам облигаций. Сейчас компания прорабатывает возможные варианты реструктуризации всех находящихся в обращении выпусков. Компания планирует опубликовать предлагаемые условия реструктуризации в течение 30 рабочих дней с 14 марта. В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых бондов компании на общую сумму 10,5 млрд рублей. Пятилетий выпуск серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей, по которому допущен дефолт, был размещен в январе 2024 года. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 14,5% годовых, ставка 13-60-го купонов - 13% годовых, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона планировалось погасить 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов - по 37,5% от номинала.