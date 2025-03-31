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31 марта 2025 года 19:45

Снижение рынка акций РФ сдержала выросшая нефть и ослабление рубля, индекс МосБиржи закрепился выше 3010п

Москва. 31 марта. Рынок акций РФ начал неделю со снижения из-за охлаждения геополитического оптимизма, угроз президента США Дональда Трампа ввести вторичные пошлины на российскую нефть, а также ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; сдерживающим откат фактором выступила подросшая нефть (майский фьючерс на Brent в день экспирации поднялся до $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи закрепился выше 3010 пунктов на фоне ослабления рубля после провала индикатора на старте утренней сессии к 2920 пунктам (минимум с начала февраля), лидировали в снижении акции "Русала" (MOEX: RUAL) (-3,7%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,3%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3013,36 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1110,31 пункта (-2,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 апреля, составил 85,4963 руб. (+1,82 рубля).

Подешевели также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" в 2024 году упала в 4,2 раза и составила 52,365 млрд рублей по сравнению с 221,479 млрд рублей годом ранее, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка при этом выросла на 5,5%, до 737,513 млрд рублей. Отчетность не является консолидированной и отражает результаты основной липецкой площадки группы.

Подорожали "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,8%), акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,6%), "Аэрофлота" (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +1% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +0,5% "префы").

Президент США Дональд Трамп заявил на выходных, что не хотел бы, чтобы ситуация вынудила его ввести вторичные пошлины в отношении России. "Я точно не хотел бы облагать Россию вторичными пошлинами", - сказал он журналистам президентского пула. По его словам, "это было бы нехорошо" для России.

Ранее в интервью телеканалу NBC Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. "Если Россия и я не сможем заключить соглашение, чтобы прекратить кровопролитие на Украине, то я введу вторичные пошлины на всю нефть из России", - сказал президент.

Он уточнил, что пойдет на этот шаг, если придет к выводу, что вина за отсутствие соглашения лежит на российской стороне. Трамп также сказал, что готов пойти на запрет иностранным компаниям, покупающим российскую нефть, вести бизнес в США.

Трамп предупредил и Украину, что если Киев откажется от соглашения о добыче полезных ископаемых, то он столкнется с серьезными проблемами. "Если он так поступит, у него (президента Украины Владимира Зеленского - ИФ) возникнут проблемы, большие, очень большие проблемы", - сказал Трамп журналистам, заявив, что Зеленский "пытается отказаться от сделки по редкоземельным металлам".

По словам Трампа, Зеленский также стремится к принятию Украины в НАТО, "но она никогда не станет членом НАТО, и он это понимает".

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии конкретики в диалоге РФ-США по украинскому урегулированию, так как это растянутый во времени процесс. "Мы работаем над реализацией некоторых идей, связанных с украинским урегулированием. Эта работа ведется. Пока какой-то конкретики, о которой мы могли бы и должны были вам сообщить, нет. Это все-таки процесс, растянутый во времени, связанный, наверное, со сложностью субстанции", - сказал он журналистам.

Также представитель Кремля заявил, что американские компании проявляют интерес к совместным с Россией проектам по добыче редкоземельных металлов, он является взаимным. На вопрос, о каких компаниях идёт речь и подписаны ли какие-то документы, Песков ответил: "Нет, никаких документов не подписано".

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Россия и США начали дискуссии о проектах по редкоземельным металлам.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи начал неделю спадом, периодически опускаясь ниже 3000 пунктов. Сигналы геополитики стали менее благоприятными, появились новые санкционные угрозы. На мировых рынках с тревогой ожидают введения на этой неделе 25%-х тарифов на импортируемые в США автомобили и опасаются потенциальных контрмер со стороны других стран. В то же время порадовала статистика из Китая: индекс деловой активности (PMI) в марте вырос до максимальных за год 50,5 пункта с февральских 50,2 пункта, показатель по сектору услуг также оказался выше ожиданий, составив 50,8 пункта, отметил эксперт.

Во вторник выйдут производственные индексы PMI по еврозоне и США, Евростат опубликует первую оценку ИПЦ за март, на американском рынке станет известно число открытых вакансий на рынке труда в феврале (JOLTS). На российском рынке "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) проведет заседание совета директоров, в повестке вопрос дивидендов. Российский рынок акций пытается зацепиться за сильную техническую и круглую поддержку 3000 пунктов, но при сохранении дефицита позитивных новостей продавцы могут сохранять активность. Прогноз по индексу МосБиржи на 1 апреля - 2950-3100 пунктов, считает Шепелев.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, российский рынок несколько просел после жестких комментариев Трампа относительно возможного усиления санкционного давления на Россию. На динамику котировок продолжает оказывать давление отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена санкционных ограничений. На текущей неделе должен состояться телефонный разговор президентов России и США, отметил эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ находится на грани среднесрочного разворота, цены на нефть подают "бычьи" сигналы.

Индекс МосБиржи в конце марта отступил вверх от района важных среднесрочных поддержек (2900-2950 пунктов), стабилизация ниже которых может предвещать новую волну снижения вплоть до обновления минимума 2024 года 2370 пунктов. "Медвежий" сценарий, вероятно, может реализоваться при ухудшении геополитической обстановки и потере надежд на скорое заключение мирного соглашения. В то же время на данный момент индикатор сохраняет среднесрочный импульс к росту, а при положении выше 2900 пунктов может предпринимать попытки возвращения к пику текущего года 3371 пункт с перспективой развития восходящего движения при геополитическом оптимизме. Индекс РТС чувствует себя более уверенно, в том числе благодаря силе рубля, считает аналитик.

С фундаментальной точки зрения в апреле российский рынок продолжит ориентироваться главным образом на геополитические новости. После осознания в конце марта сложностей, связанных с достижением и соблюдением масштабных мирных договоренностей, запал покупателей несколько ослаб. Однако среднесрочный настрой рынка пока остается "бычьим". Инвесторы продолжат ждать новых сигналов и будут надеяться на достижение договоренностей, которым, впрочем, может препятствовать ужесточение позиции ЕС и намерение региона усилить санкционное давление на РФ и даже расширить военное присутствие на Украине для гарантий безопасности. Позиция ЦБ РФ по ключевой ставке при этом также остается "ястребиной": вряд ли регулятор пойдет на ее снижение на заседании 25 апреля, полагает аналитик.

"В подобных условиях рынку может быть сложно расти, а при стабилизации ниже 2900 пунктов по индексу МосБиржи можно и вовсе ожидать его возвращения к минимуму 2024 года - 2370 пунктов", - предостерегает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Никиты Степанова, российский рынок акций начал неделю с продолжения пятничного снижения на фоне возросшей неопределенности в геополитическом вопросе. В середине недели российские власти заявили, что не достигли прогресса в Саудовской Аравии после длительных переговоров с американской стороной, что послужило поводом для начала коррекции на рынке. На прошедших выходных стали поступать новости о недовольстве Трампа траекторией переговорного процесса, что также стало триггером для снижения рынка. Последующие заявления Трампа, что прогресс достигается медленно, не особо воодушевили инвесторов.

Индекс МосБиржи ожидаемо опустился в район 3000 пунктов. Текущая неделя будет важной: если индекс закроет пятидневку ниже 3000 пунктов, то возможно дальнейшее снижение до 2900 и 2800 пунктов, считает Степанов.

Аналитики компании "Цифра брокер" считают, что потенциальная стабилизация в сегменте суверенного долга (ОФЗ) будет способствовать завершению коррекции на рынке акций и возобновлению повышательной динамики фондовых индексов. От пиковых значений I квартала индексы МосБиржи и РТС снизились более чем на 10%, что соответствует формальному началу коррекции на фондовом рынке. Тем не менее говорить о дальнейшем рыночном спаде не приходится, с начала года оба индекса по-прежнему демонстрируют положительную динамику, и прошедшая коррекция может быть благоприятным фактором для продолжения роста индексов в среднесрочной перспективе.

В краткосрочной же перспективе индекс МосБиржи может проверить на прочность поддержку в области 2950 пунктов, где пролегает линия 200-дневной скользящей средней, полагают эксперты "Цифра брокер".

В Азии в понедельник наблюдалась негативная динамика индексов акций в ожидании введения США импортных пошлин (японский Nikkei 225 упал на 4,1%, австралийский ASX Australia - на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусует" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снижаются на 0,6-1,3%), но нет единого вектора в США (индексы S&P 500 и Nasdaq к 18:50 МСК снизились на 0,4-1,1%, но подрос на 0,3% Dow).

Розничные продажи в Японии в феврале увеличились на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным министерства экономики, торговли и промышленности страны. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2%. В январе показатель подскочил на 4,4%, согласно пересмотренным данным.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте увеличился до 50,5 пункта по сравнению с 50,2 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление страны. Это максимальный уровень за год. Аналитики в среднем также прогнозировали повышение до 50,5 пункта, по данным Trading Economics.

Между тем показатель, оценивающий оптимизм в промышленности КНР на ближайшее будущее, ухудшился до 53,8 пункта с 54,5 пункта.

Розничные продажи в Германии в феврале увеличились на 0,8% относительно предыдущего месяца, сообщило Федеральное статистическое агентство страны (Destatis). Аналитики в среднем ожидали, что показатель не изменится, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник цены ускорили рост, трейдеры оценивают заявления президента США Трампа, пригрозившего ввести вторичные пошлины на российскую и иранскую нефть, а также нанести ракетные удары по Ирану.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $74,71 за баррель (+1,5% и -0,5% в пятницу), майская цена WTI - $71,35 за баррель (+2,9% и -0,8% в пятницу).

Срок обращения майских фьючерсов на Brent истекает с закрытием рынка в понедельник. Более активно торгуемые июньские контракты стоят $74,6 за баррель (+2,4%).

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп заявил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию.

В том же интервью Трамп заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе. Он также отметил, что готов ввести вторичные пошлины на товары из этой страны.

В то же время ожидания увеличения нефтедобычи странами ОПЕК+ оказывают сдерживающее влияние на нефтяные котировки. Альянс ОПЕК+ намерен начать постепенное наращивание добычи в апреле. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что это "позволит постепенно насыщать рынок по мере роста спроса".

Между тем зеркальные пошлины США на товары из других стран должны вступить в силу уже в среду. Эта перспектива увеличила обеспокоенность инвесторов по поводу глобальной торговой войны, которая может замедлить экономический рост и ограничить спрос на энергоносители.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции группы "Русагро" (MOEX: RAGR) (MOEX: AGRO) (-8,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4,8%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-4%, до 0,5022 рубля), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-4%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-3,2%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (-3%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 2024 г. снизилась на 1,8% по сравнению с 2023 г., до 4,54 млрд руб.; выручка составила 68,56 млрд руб. (+12,7%), говорится в отчете компании. В 2025 году компания ожидает рост EBITDA к 2024 году на 14%, до 15,4 млрд руб., а чистая прибыль от обычных видов деятельности (без учета влияния убытков от обесценения основных средств) может снизиться на 11%, до 5 млрд руб., сообщила "ЭЛ5-Энерго".

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2024 г., сообщила компания. Решение принято в условиях сохраняющейся на высоком уровне долговой нагрузки. В соответствии с целями компании в 2024 г. свободный денежный поток направлялся на снижение финансового долга, говорится в сообщении.

Совет директоров МКПАО "МД Медикал Груп" (МДМГ (MOEX: MDMG), управляет сетью клиник "Мать и дитя") (-3,6%, до 1021,8 рубля) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить дивиденды за 2024 год в размере 22 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. В случае одобрения акционерами суммарные выплаты могут составить 1,7 млрд рублей, или более 60% консолидированной чистой прибыли группы за 2024 год по МСФО. Датой закрытия реестра для получения дивидендов предлагается установить 19 мая 2025 года. Годовое собрание акционеров назначено на 6 мая.

МДМГ в 2024 году нарастила показатель EBITDA на 15,9% - до 10,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат по показателю EBITDA оказался выше консенсус-прогноза, по которому он ожидался в размере 10,6 млрд рублей.

Чистая прибыль МДМГ по итогам 2024 года выросла на 30,1% - до 10,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль (без учета дохода от восстановления ранее признанного обесценения в отношении госпиталя в Уфе в размере 350 млн рублей) увеличилась на 25,6% - до 9,8 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+0,8% и -3,4% "префы") в 2024 году получило чистый убыток по МСФО в размере 3,274 млрд рублей, что в 4,7 раза меньше, чем годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка при этом выросла на 8,7% - до 56,658 млрд рублей.

Выручка МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (-0,9%) (холдинговая компания "Европейского медицинского центра", EMC) в 2024 году по МСФО составила 253,7 млн евро, сократившись на 6,2% по сравнению с 2023 годом, говорится в сообщении компании. Показатель EBITDA сократился на 0,4% (до 115,4 млн евро), чистая прибыль снизилась на 0,1% (до 104,1 млн евро).

Выросли в понедельник акции "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) (+3,7%, до 208,45 рубля за штуку) после публикации финансового отчета компании по МСФО за 2024 год.

Выручка ПАО "ВУШ Холдинг" (головная компания группы Whoosh, оператора одноименного сервиса кикшеринга) от услуг кикшеринга в 2024 году по МСФО выросла на 33,3% в годовом выражении, до 14,3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Результат оказался немного ниже консенсус-прогноза, по которому выручка компании ожидалась в размере 14,4 млрд рублей.

Чистая прибыль "ВУШ Холдинга" по итогам 2024 года составила 1,99 млрд рублей, что на 2,4% больше, чем в 2023 году. Чистый долг на 31 декабря 2024 года составил 10,3 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,7х с 1,9х.

Также подросли бумаги "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (+3%).

ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+1,2%) в 2024 году получило 10,034 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, что в 2,3 раза меньше по сравнению с предыдущим годом, говорится в бухгалтерской отчетности компании. Выручка снизилась на 2,6% - до 101 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 108,16 млрд рублей (из них 14,82 млрд рублей пришлось на акции "Т-Технологий", 14,36 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 13,91 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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