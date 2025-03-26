Уолл-стрит закрылась в плюсе по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран АТР растут в среду. Нефть умеренно дорожает в среду утром, Brent торгуется у $73,2 за баррель.

Американские фондовые индексы умеренно выросли по итогам сессии во вторник, участники рынка анализировали очередные заявления по поводу новых импортных пошлин в США и макроэкономические данные.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие время объявит о введении дополнительных пошлин в сфере автомобильной промышленности. Он также подтвердил, что не отказался от планов введения зеркальных пошлин в отношении торговых партнеров Соединенных Штатов 2 апреля, однако не исключил, что смягчит свой первоначальный план.

При этом Трамп сказал, что "может дать многим странам паузу". Кроме того, он не исключил, что пошлины не во всех случаях будут зеркальными. Трамп объяснил это тем, что у некоторых стран "настолько мощные пошлины" на американские товары, что если США примут в точности такие же меры, то торговля станет вообще невозможной.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня, по данным Trading Economics.

Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. По пересмотренным данным, в январе было реализовано 664 тыс. домов, а не 657 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики полагали, что продажи вырастут до 680 тыс.

Главный стратег UBS Investment Bank Бхану Баведжа полагает, что фондовый индекс S&P 500 может опуститься до 5300 пунктов в ближайшие три-четыре месяца, или примерно на 9% с текущего уровня, на фоне ухудшения настроений американских потребителей. "Если бы три месяца назад кто-то сказал, что экономика США замедлится, его бы подняли на смех, - отметил эксперт. - Теперь же нехватка мигрантов и отсутствие дополнительных фискальных стимулов находят отражение в данных".

Акции Tesla (SPB: TSLA) подорожали на 3,5%, несмотря на новость о том, что американский производитель электромобилей сократил продажи машин в Евросоюзе в феврале на 47,1% в годовом выражении.

Американская Cintas Corp. (SPB: CTAS), поставщик корпоративной спецодежды и товаров с логотипами компаний, прекратила переговоры о приобретении производителя униформы UniFirst Corp. (SPB: UNF) Акции UniFirst упали в цене на 14,4% по итогам торгов во вторник, стоимость бумаг Cintas снизилась на 0,6%.

Цена бумаг KB Home снизилась на 5,2%. Строительная компания сократила чистую прибыль и выручку в первом финансовом квартале, а также понизила прогноз на 2025 фингод.

Капитализация McCormick & Co. (SPB: MKC) опустилась на 0,1%. Американский производитель специй и приправ в первом квартале 2025 финансового года сократил чистую прибыль на 2,2%, а прибыль без учета разовых факторов опустилась до 60 центов при прогнозе аналитиков в 64 цента на акцию.

Рыночная стоимость Smithfield Foods Inc. понизилась на 2,4%, хотя крупнейший в США производитель свинины вернулся к чистой прибыли в минувшем финквартале и зафиксировал незначительное сокращение выручки, а также объявил о выплате квартальных дивидендов в размере 25 центов на акцию. Это предусматривает годовую дивидендную доходность на уровне примерно 5%.

Акции CrowdStrike Holdings Inc. подорожали на 3,3% после того, как аналитики BTIG улучшили рекомендацию для бумаг компании, работающей в сфере кибербезопасности, до "покупать" с "нейтрального" уровня.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,01% и составил 42587,5 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,16% - до 5776,65 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,46% и составил 18271,86 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в ходе торгов в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:22 мск увеличился на 0,1% вслед за повышением котировок акций горнодобывающих компаний на фоне роста цен на металлы, в том числе на медь и драгметаллы, сообщает Trading Economics.

Так, бумаги North Copper прибавили в цене 3,6%, Jiangxi Copper - 0,8% и Hangzhou Iron & Steel - 1,2%.

Гонконгский индикатор Hang Seng поднялся на 0,2%, при этом повышается стоимость представителей технологической сферы, потребительских компаний, девелоперов.

В частности, дорожают акции сети ресторанов Haidilao International Holding - на 6,4%, производителя продуктов питания WH Group (SPB: 288) - на 4,8%, автомобильных Li Auto (SPB: LI) и Geely - на 2,2% и 1,9%, компьютерной Lenovo - на 1,8%.

Котировки бумаг производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) повысились на 1%, интернет-компании Tencent (SPB: 700) - на 0,4%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 1,6% и 0,6% соответственно.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:30 мск увеличилось на 1%.

Лидерами подъема выступают бумаги производителя оптики Konica Minolta (+6,4%) и выпускающей цветные металлы Sumitomo Metal Mining (6,2%).

Повышение стоимости также демонстрируют потребительские компании, включая Nintendo (5,5%), Sony Group (2,6%) и Fast Retailing (2,4%), а также технологические фирмы, в том числе Disco Corp. (2,5%), Fujikura (1,2%), Dena (1,7%), Tokyo Electron (1,9%) и SoftBank Group 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 мск вырос на 1,2%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысились на 2,3%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 3,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день прибавил 0,7%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 1,2% и 1% соответственно.

Цена акций авиаперевозчика Qantas Airways ушла вверх на 3%, банков ANZ и BSP Financial Group - на 3% и 2,9% соответственно.

Цены на нефть поднимаются утром в среду на сигналах резкого сокращения запасов этого вида топлива в США по итогам прошлой недели.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $73,19 за баррель, что на $0,17 (0,23%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подорожали на 2 цента, до $73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на $0,19 (0,28%), до $69,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 11 центов, до $69 за баррель.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 4,6 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного снижения, на 2,5 млн баррелей. Если данные подтвердятся, падение запасов будет максимальным с ноября.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на увеличение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что его администрация рассматривает все обозначенные Россией условия для перемирия с Украиной на Черном море.

РФ требует, в частности, отмены некоторых санкций, связанных с экспортом сельхозпродукции и удобрений.

"Любой сценарий, в котором санкции будут сняты, едва ли приведет к существенному росту поставок нефти, поскольку Россия успешно перенаправляет нефтяные потоки в последние несколько лет", - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.