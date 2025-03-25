Рынок акций РФ вечером отыграл часть потерь на новостях из США о прогрессе в решении украинского кризиса

Москва. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ, падавший днем во вторник в отсутствие конкретики по итогам завершившихся накануне российско-американских консультаций в Эр-Рияде, вечером сократил большую часть потерь на новостях из США о прогрессе в переговорах по урегулированию конфликта вокруг Украины; негативным фактором стал новый сигнал от ЦБ РФ о длительной жесткой монетарной политике. Индекс МосБиржи завершил дневную сессию выше 3160 пунктов, но закрыл в "минусе" пятые торги подряд; в лидерах снижения выступили акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,9%), при этом подскочили в цене бумаги производителей удобрений на новостях о договоренностях РФ-США.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3164,62 пункта (-0,4%, в течение торгов индекс падал в район 3120 пунктов), индекс РТС - 1184,1 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 марта, составил 84,193 руб. (+31,93 копейки).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил днем во вторник, что содержание российско-американских переговоров, которые прошли накануне в Эр-Рияде, не будет доноситься до широкой общественности. "Речь идет о технических переговорах. Это переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет. Этого не следует ожидать", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли какие-либо заявления по итогам переговоров.

США и Украина намерены провести в Эр-Рияде консультации в рамках урегулирования украинского кризиса о возможности прекратить удары по объектам энергетики на 30 дней и добиться перемирия на Черном море, сообщило во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Между тем вечером Белый дом сообщил, что американская и российская стороны по итогам переговоров в Эр-Рияде согласились продолжать работу над реализацией договоренностей о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины, а также договорились об обеспечении безопасного судоходства в Черном море. "США и Россия договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать применение силы и не допускать использования коммерческих судов в военных целях в Черном море", - указано в сообщении.

Также США сообщили, что Вашингтон поможет Москве восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, обещает способствовать снижению стоимости страхования морских перевозок для РФ, поможет расширить доступ судов к портам, а также готов содействовать обеспечению доступа к платежным системам для транзакций, имеющих отношение к торговле сельхозпродукцией и удобрениями.

Кроме того, Белый дом сообщил, что Киев на переговорах с США согласился работать над безопасным судоходством в Черном море и над прекращением обстрелов энергетических объектов в РФ и на Украине.

Кремль вечером во вторник заявил, что договоренности РФ и США о доступе экспорта сельхозпродукции и удобрений РФ на мировой рынок вступят в силу после снятия санкций с РСХБ (OKPO code: 52750822) и других вовлеченных банков, их подключения к SWIFT, также необходимо снятие ограничений на торговое финансирование, работу страховщиков, обслуживание судов.

Тем временем зампред Банка России Алексей Заботкин заявил во вторник в Госдуме, что прежде чем смягчать денежно-кредитную политику, надо добиться снижения инфляционных ожиданий, на это требуется время. "Именно инфляционные ожидания задают инерцию роста цен, и прежде чем смягчать денежно-кредитную политику, необходимо добиться снижения инфляционных ожиданий, но на это требуется время, особенно когда мы имели 4 года высокой инфляции", - сказал он.

Подешевели во вторник акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1% и -0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,5%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%).

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%, до 7256 рублей) рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить выплату итоговых дивидендов по результатам 2024 года в размере 541 рубль на акцию с закрытием реестра 3 июня, сообщила компания.

Консенсус-прогноз, составленный "Интерфаксом" на основе опросов аналитиков, составлял 528 руб./АО. С учетом ранее выплаченных по итогам девяти месяцев 514 руб./АО, суммарный дивиденд за 2024 год составит 1055 руб./АО.

Подорожали во вторник акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+4,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,6%), бумаги "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ днем снижался, поскольку итоги российско-американских переговоров в Эр-Рияде не были обнародованы, что разочаровало инвесторов, ожидавших каких-либо позитивных заявлений из Кремля. При этом росла нефть - цена Brent поднималась выше $73,5 за баррель. Вечером ситуация улучшилась после появления подробностей переговоров из Белого дома, что вызвало отскок акций вверх, а нефть откатилась обратно в район $73 за баррель.

В США мартовский индекс доверия потребителей оказался чуть хуже прогноза аналитиков, как и данные по продажам нового жилья за февраль. В середине недели ЕЦБ проведет заседание по вопросам немонетарной политики, в Штатах будет обнародована февральская статистика по базовым заказам на товары длительного пользования. На отечественном рынке Росстат представит недельные данные по темпам роста потребительских цен.

В случае отсутствия важных геополитических новостей индекс МосБиржи может в ближайшее время проверить на прочность уровень 3100 пунктов. Прогноз на 26 марта - 3100-3250 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Андрей Алексеев, российский рынок во вторник завершил день в "красной зоне" из-за отсутствия конкретных действий в части геополитики и подробностей по прошедшим переговорам России и США в Саудовской Аравии. Опубликованный в пятницу умеренно жесткий сигнал Банка России относительно денежно-кредитной политики также умеренно негативно влияет на фондовый рынок - ЦБ ожидает снижения инфляционных ожиданий для смягчения ДКП. Также в фокусе внимания инвесторов остаются недельная инфляция и финансовые отчеты эмитентов.

"ЛУКОЙЛ" накануне раскрыл годовые результаты по МСФО (выручка увеличилась на 8,7%, операционная прибыль снизилась на 16,5%, чистая прибыль потеряла 26,6%), во вторник менеджмент НК рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере 541 рубль на акцию. "ЛУКОЙЛ" остается одной из наиболее дешевых компаний в нефтяном секторе, капитализация НК составляет всего шесть чистых прибылей, а мультипликатор EV/EBITDA равен 2,2x, отметил Алексеев.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, с технической точки зрения на дневном графике индекса МосБиржи продолжается локальный "боковик", индекс курсирует в диапазоне 3125-3360 пунктов и пока не показывает признаков выхода из этого коридора.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций отступил от минимумов дня после новостей о достижении ряда соглашений между РФ и США по итогам переговоров в Эр-Рияде.

Так, вечером стало известно о договоренностях США с Россией и Украиной обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Кроме того, США намерены помочь России вернуться на мировой рынок сельскохозяйственного экспорта (удобрения и продовольствие), а Украина подтвердила договоренности по запрету ударов на объекты энергетики. США и Украина при этом подчеркнули, что намерены продолжить работу над достижением прочного и длительного мира. На этом фоне отскочили вверх акции "Акрона" (MOEX: AKRN), "ФосАгро", "НМТП" (MOEX: NMTP) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT), отмечает аналитик.

На западных фондовых площадках во вторник наблюдался сдержанный оптимизм, поддерживаемый надеждами на менее масштабные пошлины Трампа, чем ожидалось ранее. Тем не менее, американский рынок у важных краткосрочных сопротивлений замедлил темпы повышения перед очередным потенциальным рывком наверх. Российский рынок акций удержался выше 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Говорить о масштабном оптимизме на биржах, однако, пока рано, а путь к достижению мирного соглашения по Украине может быть долгим, считает Кожухова.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,5%, австралийский ASX Australia - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng снизился на 2,4%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,3-0,8%), слабо "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,04-0,4% во главе с Nasdaq).

КНР будет проводить более активную финансово-бюджетную политику в этом году, а также повышать эффективность уже принятых мер, заявил министр финансов страны Лань Фоань в рамках "Форума развития Китая-2025". По словам министра, основной задачей финансовой политики в этом году является существенное стимулирование потребления и повышение эффективности инвестиций в целях увеличения внутреннего спроса.

Между тем растут опасения в отношении эффективности стимулирующих мер Пекина как способа компенсировать последствия от введения американских пошлин, пишет Trading Economics. Экономика Китая продолжает испытывать трудности, и новые пошлины Вашингтона, как ожидается, окажут давление на ее ключевые секторы, включая промышленность, электроэнергетику, транспорт, рынки недвижимости и потребительских товаров.

Продажи новых домов в США в феврале увеличились на 1,8% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 676 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Аналитики в среднем ожидали увеличения продаж в феврале до 680 тыс. с ранее объявленного январского уровня, по данным Trading Economics.

Индекс потребительского доверия в США в марте упал до 92,9 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в феврале значение индикатора составляло 100,1 пункта, а не 98,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 94 пунктов с объявленного предварительно февральского уровня, по данным Trading Economics.

Инвесторы также ожидают выхода важных статданных, которые будут обнародованы позднее на этой неделе. В частности, в четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в IV квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает внимательно отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены растеряли весь дневной прирост, подогретый ранее новостями о планах США ввести вторичные санкции в отношении стран, приобретающих венесуэльские энергоресурсы.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,99 за баррель (-0,01% и +1,2% накануне), майская цена WTI - $69,0 за баррель (-0,1% и +1,2% в понедельник).

Аналитики Panmure Liberum отмечают, что цены на нефть получали поддержку от последних тарифных мер США, однако их рост был сдержан сообщениями о том, что ОПЕК+ планирует продолжить наращивание нефтедобычи также и в мае.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет пошлины в размере 25% на импорт из стран, покупающих нефть или газ у Венесуэлы. В тот же день Минфин США сообщил о продлении до 27 мая срока действия лицензии, выданной Chevron на добычу и экспорт венесуэльской нефти.

Трейдеры продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта, успех которых может привести к смягчению санкций против нефтяного экспорта РФ, а также ожидают прояснения позиции США относительно зеркальных пошлин, которые должны вступить в силу 2 апреля. Ранее Белый дом просигнализировал, что пошлины могут носить целевой, а не универсальный характер.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели во вторник "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (-3,5%), акции ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-3,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (-3,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,2%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-2,6%).

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+9,3%), "Акрона" (+5,8%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+5,3% и +13,4% "префы"), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4,2%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,9%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (MOEX: KLSB) (+2,3%).

Акционеры "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+0,2%) на собрании 25 марта одобрили решение о редомициляции компании из Люксембурга в Россию, говорится в сообщении группы. Ожидается, что после одобрения и завершения процедуры компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области как МКПАО "О''кей Груп". Расписки люксембургской холдинговой компании после завершения редомициляции будут признаны акциями МКПАО в соотношении 1:1.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 89,63 млрд рублей (из них 13,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 11,75 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 8,96 млрд рублей на акции "Т-Технологии").