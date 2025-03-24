Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург" с прогнозной стоимостью на уровне 382,01 рубля за штуку, сообщается в материале аналитиков.

Наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить дивиденды за 2024 год в размере 29,72 руб. на обыкновенную акцию и 0,22 руб. на привилегированную.

"Учитывая уже выплаченные промежуточные дивиденды, совокупные выплаты за 2024 год достигнут 56,98 руб. на обыкновенную акцию и 0,44 руб. на "преф". Это решение совпадает с нашими ожиданиями", - указывают эксперты.

Эксперты напоминают, что в марте 2024 года банк утвердил новую редакцию дивидендной политики, согласно которой избыточный капитал продолжит распределяться между акционерами. При этом целевой уровень доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды, теперь составляет "в пределах от 20% до 50%" (ранее было "не менее 20%").

Дисконт-поправка на риски инвестиций для банка "Санкт-Петербург" сохраняется на уровне 30%, отражая отраслевые прогнозы топ-менеджмента крупных кредитных организаций, указывают эксперты инвесткомпании.

"Наш прогноз дивидендных выплат эмитента по итогам 2025 года по-прежнему составляет около 56 руб./ао и 0,44 руб./ап, что, по нашим данным, совпадает с рыночными ожиданиями", - пишут аналитики "АКБФ" в обзоре.

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