Рубль днем немного опускается в паре с юанем после решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых

Москва. 21 марта. Китайский юань немного дорожает на Московской бирже днем в пятницу, рубль дешевеет после решения ЦБ РФ оставить ключевую ставку на отметке 21% годовых. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,547 руб., что на 4,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 16 копеек, до 88,88 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 5 копеек, до 96,01 руб./EUR1.

Совет директоров Банка России третье заседание подряд принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых, что совпало с ожиданиями аналитиков. Регулятор подчеркнул, что достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 года. "Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике", - говорится в релизе. ЦБ РФ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7-8%, по-прежнему ждет ее возвращения к цели в 4% в 2026 году, отмечается в документе.

В январе-феврале текущий рост цен с поправкой на сезонность снизился и составил в среднем 9,1% в пересчете на год после 12% в 4-м квартале 2024 года. Аналогичный показатель базовой инфляции составил в среднем 10,2% после 12,1% в предыдущем квартале. Устойчивое инфляционное давление снизилось в меньшей степени, чем общий индекс потребительских цен, отражая по-прежнему высокий внутренний спрос, отмечает ЦБ. Текущий рост цен в феврале и начале марта отчасти сдерживался произошедшим с начала года укреплением рубля. Годовая инфляция на 17 марта составила 10,2%.

ЦБ в феврале и декабре сохранил ставку на уровне 21%, в октябре повысил - на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 21%, в сентябре - на 100 б.п. - до 19%. 26 июля Банк России поднял ставку с 16% до 18% На заседаниях 16 февраля, 22 марта, 26 апреля и 7 июня 2024 года оставлял ее без изменения.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 апреля 2025 года.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ, скорее всего, начнется в июне, считают аналитики Райффайзенбанка.

"ЦБ РФ в пятницу ожидаемо принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%, - отмечают эксперты в комментарии. - Важным, на наш взгляд, стало изменение сигнала на будущее с умеренно-жесткого на достаточно нейтральный. Это произошло на фоне улучшения ряда оценок в пресс-релизе по сравнению с февральской версией: 1) текущее инфляционное давление, а также инфляционные ожидания снизились, 2) появляется все больше признаков уменьшения напряженности на рынке труда".

При этом аналитики банка подчеркивают, что, слегка смягчив риторику, ЦБ по-прежнему занимает очень осторожную позицию - фраза о возможном рассмотрении повышения ставки в случае неудовлетворительной динамики инфляции сохранена и в этот раз. На их взгляд, регулятор не желает допустить формирования устойчивых ожиданий по снижению ключевой ставки в будущем - это делается с целью сохранения жестких денежно-кредитных условий и повышения эффективности монетарной политики.

"В текущих условиях повышение ключевой ставки видится нам маловероятным, однако, и раннего смягчения политики (например, в апреле) ждать тоже не стоит, - прогнозируют стратеги Райффайзенбанка. - Наш базовый сценарий предполагает начало цикла снижения ставки в июне. Способствовать дезинфляции будет замедление экономической активности, как на фоне бюджетной консолидации, так и под влиянием уже достигнутой жесткости денежно-кредитных условий".

Цены на нефть перешли к снижению, растеряв рост, достигнутый ранее в ходе торгов при поддержке ожиданий сокращения предложения, усилившихся после сообщений о расширении санкций США против нефтяного сектора Ирана, а также публикации планов по компенсации избыточной добычи в странах ОПЕК+.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск в пятницу составляет $71,53 за баррель, что на 0,62% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,53%, до $67,71 за баррель.

Между тем, контракты на обе марки нефти, вероятно, завершат неделю в плюсе: с понедельника стоимость контрактов на Brent выросла более чем на 1,3%, тогда как фьючерсы на WTI прибавили в цене около 1,2%.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В расширенный санкционный список включены 13 компаний из КНР (в том числе из Гонконга), Виргинских островов, Либерии, Панамы и Сейшельских островов, а также восемь судов, которые ходят под флагами Барбадоса, Коморских островов, Панамы и Сан-Марино.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке и связанные с ней опасения перебоев в поставках также способствуют росту нефтяных цен. Израиль продолжает проводить точечные наземные операции в секторе Газа, а США - наносить удары по объектам мятежников-хуситов в Йемене.