"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сбербанка с целью 339,5 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Сбербанка с целью 339,5 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8%, стоп-приказ: 308,9 рубля, говорится в материале инвестиционной компании.

По мнению аналитиков, благодаря своему положению в секторе и эффективной бизнес-модели Сбербанк сможет продемонстрировать положительную динамику прибыли и в текущем году, хотя ожидаемое замедление темпов роста российской экономики, возможные новые меры ЦБ по охлаждению корпоративного и ипотечного кредитования, повышение налоговой нагрузки и дальнейший рост расходов на резервирование будут оказывать сдерживающее влияние. При этом позитивные финансовые отчеты банка за январь и февраль по РСБУ подкрепляют ожидания стратегов "Финама".

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках восходящего тренда. Идея на рост бумаги с целью 339,5 руб. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 308,9 руб. риск на портфель составит 0,17%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,5", - указывают в инвесткомпании.

Сбербанк - российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

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