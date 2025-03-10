10 марта 2025 года 18:56
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 10 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,29% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,18% годовых). Облигации с погашением в 2042 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт - до 65,79% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,74% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 9 базисных пунктов).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 5 базисных пунктов, до 69,65% от номинала (их доходность увеличилась на 15 базисных пунктов - до 37,21% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 2 базисных пункта - до 68,23% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 22,09% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 15,84% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 10 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций в понедельник демонстрируют умеренный рост на фоне активизировавшегося спроса глобальных инвесторов на защитные активы, каковыми традиционно выступают US Treasuries, в условиях возросшей рыночной волатильности на опасениях относительно экономики Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период". "Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но думаю, все будет отлично для нас".
Опубликовано: /Финмаркет/
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