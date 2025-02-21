Рынок акций РФ в пятницу просел к 3280п по индексу МосБиржи на новостях из Кремля, неделю закрыл ростом

Москва. 21 февраля. Рынок акций РФ в пятницу скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками после известий из Кремля, что никакой конкретики по возможной встрече президентов РФ и России пока нет; фактором давления также выступила подешевевшая нефть (фьючерс на Brent откатился к $75 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 3280 пунктов после утреннего роста к 3320 пунктам; лидерами снижения выступили акции ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-3%), "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (-2,3%) и "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,1%), при этом выросли бумаги металлургов.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3283,29 пункта (-0,3%, минимум сессии - 3258,82 пункта), индекс РТС - 1173,12 пункта (+0,1%); динамика цен "голубых фишек" на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составил 88,1676 руб. (-34,27 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС выросли на 3,1-5,6%, курс доллара от ЦБ РФ снизился на 2,14 рубля.

Подешевели в пятницу также акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -1,2% "префы").

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Возможность проведения встречи президента США Дональда Трампа и главы российского государства Владимира Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Также Рубио заверил европейских союзников, что Вашингтон не отменит антироссийские санкции, пока не будет значительных изменений в политике Москвы, сообщило в пятницу издание The New York Times со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, Рубио в ходе телефонного разговора с рядом европейских дипломатов отметил, что санкции останутся в силе, пока не будет "значительного изменения в поведении Москвы". При этом он не исключил частичного смягчения ограничений, "если Россия начнет делать шаги, которых добивается американская администрация".

Тем временем пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил днем в пятницу, что никакой конкретики по встрече президентов РФ и США Путина и Трампа, в том числе информации о возможном месте ее проведения, нет. Есть понимание необходимости этой встречи, которое было констатировано в ходе встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде, сказал Песков журналистам.

В Кремле также опровергли сообщения некоторых СМИ, что в ходе недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде Москва поставила вопрос об отводе инфраструктуры НАТО с востока Европы.

В ближайшее время стоит ожидать телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. "Стоит", - ответил Песков, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, широкий рынок акций вырос четвертую неделю подряд и продолжает реагировать на геополитические новости. На текущей неделе выходили новости о согласовании очередного пакета санкций в отношении России со стороны ЕС, а также информация о позитивной оценке прошедших в Саудовской Аравии переговоров как со стороны Владимира Путина, так и Дональда Трампа. Сезон корпоративной годовой отчетности полноценно начался, компании продолжают раскрывать свои операционные и финансовые результаты.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи в пятницу днем поднимался к 3320 пунктам, однако покупатели утратили инициативу во второй половине дня из-за приближения выходных. В ценах на нефть вновь наметилось снижение, стоимость Brent опустилась к $75 за баррель, хотя новостной фон не принес каких-либо неожиданностей.

Оценки предварительных февральских индексов деловой активности (PMI) в производстве и секторе услуг еврозоны и США не существенно разошлись с прогнозами. В понедельник будет опубликован индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за январь, выйдет февральский индикатор оценки текущей ситуации от IFO. На российском рынке важных событий или публикаций на старте недели не ожидается.

"В ближайшее время инвесторы будут ожидать новых сигналов со стороны геополитики, без них оптимизм в настроениях может начать затухать. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 февраля - 3210-3360 пунктов", - считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок в пятницу перешел в режим сдержанной коррекции, но неделя завершилась ростом за счет поступления преимущественно обнадеживающих геополитических сигналов.

В пятницу вечером в СМИ появилась информация о готовности РФ разрешить использование части своих замороженных активов в объеме $300 млрд на восстановление Украины, что может стать одним из условий завершения конфликта, отметила аналитик. Темпы повышения рынка на этой неделе замедлились по сравнению с предыдущей неделей, но участники на фоне сохранения более мягкой риторики США в отношении РФ и встречи делегатов в Саудовской Аравии не спешили переходить к масштабной фиксации прибыли, надеясь на дальнейший прогресс в разработке плана мирного урегулирования украинского конфликта. Рынок также был готов к объявлению 16-го пакета санкций ЕС, который коснулся в том числе поставок алюминия и СПГ.

На западных фондовых площадках в пятницу преобладала тенденция к фиксации прибыли. Участники не проявляют решительности у исторических максимумов, а на следующей неделе будут ждать данных по инфляции в ЕС и США, а также квартальных результатов Nvidia. На российском рынке более масштабной фиксации прибыли в ближайшие дни могли бы способствовать сомнения в способности США и РФ достигнуть мирного соглашения по Украине, в то время как при более позитивном сценарии индекс МосБиржи может продолжить движение к пику прошлого года - 3521 пункт. Среди корпоративных отчетностей ожидается публикация консолидированных результатов Сбербанка за 2024 год по МСФО, которые должны позволить более точно оценить размер итоговых дивидендов, заключила Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в пятницу на мировых фондовых площадках отсутствует сильная динамика, за исключением заметного роста в китайских акциях, поддержанного сильной отчетностью и перспективами технологического сектора, а также надеждой на поддержку властями КНР частного сектора экономики.

На рынке акций РФ индекс МосБиржи скорректировался, но остается вблизи годового максимума. Верхняя граница формирующегося восходящего канала проходит через 3400 пунктов, а нижняя - через 3100 пунктов. Технический индикатор относительной силы RSI остается в зоне выше 70 пунктов, сигнализируя, что рынок локально перекуплен, считает Калачев.

В Азии в пятницу преобладала позитивная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi прибавил 0,02%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 4%), стабильна Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%), но проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-0,9%).

Банк Японии готов увеличить объемы закупок гособлигаций, если долгосрочные процентные ставки резко вырастут, заявил глава ЦБ Кадзуо Уэда, выступая в парламенте в пятницу. Он отметил, что банк будет оперативно действовать в случае необходимости, чтобы обеспечить стабильное формирование доходности.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Мичиганским университетом, в феврале составил 64,7 пункта. Окончательные данные были пересмотрены с понижением - предварительно сообщалось, что значение индекса составило 67,8 пункта. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Аналитики в среднем ожидали снижения до 4,12 млн с декабрьского уровня в 4,24 млн, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются после роста накануне, неделю завершают в небольшом "плюсе".

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,02 за баррель (-1,9% и +0,6% в четверг), апрельская цена фьючерса на WTI - $71,0 за баррель (-2% и +0,5% накануне).

Негативное влияние на котировки оказывают официальные данные, показавшие увеличение коммерческих запасов нефти в США на 4,63 млн баррелей за минувшую неделю. Эксперты ожидали их роста на 3 млн баррелей.

Импорт нефти в США сократился на 488 тыс. баррелей в сутки, а экспорт вырос на 472 тыс. б/с, что в совокупности дает отток в размере 960 тыс. б/с, или 6,72 млн баррелей за минувшую неделю.

Поддержку ценам оказывают новости о наступлении холодов в США, из-за которых добыча нефти в стране может сократиться на 120-150 тыс. баррелей в сутки.

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов поддержал решение о введении запрета экспорта бензина для не производящих его компаний на период с 1 марта по 31 августа текущего года с целью балансировки рынка в период повышенного спроса. Как сообщила пресс-служба правительства, нефтеперерабатывающим заводам и владеющим ими нефтяным компаниям экспорт топлива будет разрешен. Таким образом, продлевается разрешение на экспорт бензина для его производителей и запрет для остальных, действующие в настоящее время.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поднимала вопрос о полном запрете экспорта бензинов для всех категорий.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-4,9%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-3,4%), ПАО "Смарттехгрупп" (MOEX: CARM) (-2,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-2%).

Выросли акции ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (+7,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (+6,4%), бумаги "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,6%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (+4,8%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,5%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+4,5%).

ПАО "Распадская" (MOEX: RASP) (+4,1%) завершило 2024 год с чистым убытком в размере $133 млн по сравнению с прибылью в $440 млн годом ранее. Рентабельность по прибыли была отрицательная - минус 8% по сравнению с 20% год назад. EBITDA упала на 58%, до $291 млн ($689 млн в 2023 году, консенсус - $316 млн), говорится в сообщении компании.

Совет директоров ПАО "Распадская" на заседании 20 февраля рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2024 года из-за финансовых результатов за год, сохраняющейся высокой волатильности на рынках сбыта, негативных прогнозов по ценовому тренду, усиления фискального и санкционного давления, сообщила также компания.

С лета прошлого года "Распадская" находится в SDN List Минфина США. Угольная компания последний раз выплачивала дивиденды за III квартал 2021 года. Дивидендная политика "Распадской" предусматривает выплаты акционерам раз в полгода на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО в размере не менее 100% FCF, если чистый долг/EBITDA составляет менее 1,0х, и не менее 50% FCF, если чистый долг/EBITDA превышает 1,0х.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 101,75 млрд рублей (из них 15,27 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 8,71 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,59 млрд рублей на акции ВТБ).