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19 февраля 2025 года 09:10

S&P 500 обновил рекорд

Уолл-стрит слабо выросла по итогам торгов во вторник. Рынки акций стран АТР не показывают единой динамики в среду. Цены на нефть слабо повышаются в среду утром, Brent торгуется около $76 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили слабым ростом торги во вторник, однако этого хватило, чтобы индекс S&P 500 снова достиг исторического максимума.

Участники рынка следили за заявлениями по итогам российско-американских переговоров, завершившихся в Саудовской Аравии.

Россия и США договорились, что в ближайшее время будет запущен процесс украинского урегулирования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Тем временем представитель Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон и Москва договорились сформировать команды переговорщиков для обсуждения путей завершения конфликта на Украине.

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в феврале вырос до 5,7 пункта по сравнению с минус 12,6 пункта месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс поднимется до минус 1 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

Рыночная стоимость Intel Corp. (SPB: INTC) взлетела на 16% на сообщениях СМИ о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) и Broadcom (SPB: AVGO) претендуют на покупку активов компании.

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники, Broadcom присматривается к бизнесу Intel в сфере разработки и маркетинга микрочипов. Тем временем TSMC изучает возможность покупки всех или части заводов компании по производству полупроводниковых компонентов.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) подешевели на 0,9% после того, как авиакомпания объявила о намерении уволить около 1,75 тыс. сотрудников, что составляет примерно 15% штата. Глава Southwest Airlines Боб Джордан назвал решение "беспрецедентным в нашей 53-летней истории".

Цена бумаг Constellation Brands (SPB: STZ) выросла на 3,9% на новости, что инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) приобрела более 5,6 млн акций компании в четвертом квартале.

Ирландская Medtronic Plc (SPB: MDT) умеренно сократила чистую прибыль и зафиксировала слабый рост выручки в третьем финансовом квартале, причем скорректированная прибыль превысила ожидания рынка, а выручка недотянула до прогнозов. Бумаги одного из крупнейших в мире производителей медицинского оборудования на торгах в Нью-Йорке подешевели на 7,3%.

Капитализация United Rentals (SPB: URI) опустилась на 2,8%. Крупнейшая в Штатах компания в сфере проката различного оборудования заявила, что не намерена улучшать предложение о покупке H&E Equipment Services. Это позволит ей расторгнуть ранее заключенное соглашение. Как сообщалось, United Rentals планировала купить H&E за $4,8 млрд с учетом долга последней в $1,4 млрд.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,02% и составил 44556,34 пункта.

Standard & Poor''s 500 повысился на 0,24% - до 6129,58 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 0,07% и составил 20041,26 пункта.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно на торгах в среду.

Негативным фактором для мировых рынков являются новые угрозы президента США Дональда Трампа ввести 25%-ную пошлину на импорт автомобилей, лекарств и микрочипов.

Тем временем поддержку производителям микрочипов оказал взлет акций Intel Corp. (SPB: INTC) на 16% накануне. Как сообщают СМИ, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) и Broadcom (SPB: AVGO) претендуют на покупку активов компании.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 мск прибавил 0,46%, гонконгский Hang Seng потерял 0,57%.

Лидером снижения в составе Hang Seng являются бумаги Hang Seng Bank, подешевевшие на 5,5%. Капитализация China Shenhua Energy опускается на 3,9%, Meituan (SPB: 3690) - на 3,3%, Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 2,7%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,9%.

Активный рост в Гонконге демонстрируют бумаги China Mengniu Dairy (на 10%), Semiconductor Manufacturing International (на 6,6%), Sunny Optical (на 3,6%), BYD Electronic и Li Auto (SPB: LI) (на 2%).

Японский Nikkei 225 теряет 0,3%.

Как стало известно в среду, японский экспорт в январе увеличился на 7,2% в годовом выражении, рекордными темпами с августа. Тем временем импорт в прошлом месяце взлетел на 16,7%, продемонстрировав самый активный рост с января 2023 года.

Самое резкое снижение на бирже в Токио показывают акции Toppan Holdings, упавшие на 4,8%. Цена бумаг Daiichi Sankyo понизилась на 3,3%, Keisei Electric Railway и FUJIFILM Holdings - на 2,8%, Panasonic и Honda Motor - на 2,4%.

Тем временем капитализация производителя косметики Shiseido подскочила на 11,7%, Sapporo Holdings - на 6,6%, Rakuten - на 6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi повысилось на 1,8%.

Стоимость акций Samsung Electronics подскочила на 3,3%, SK Hynix - на 3,8%.

Австралийский S&P/ASX 200 теряет 0,7%.

Цена бумаг горнодобывающей компании Rio Tinto растет на 1,1%, нефтедобывающей Santos - падает на 4,5%.

Цены на нефть слабо повышаются на торгах в среду на фоне неопределенности относительно перспектив поставок из России.

Страны G7 размышляют над тем, как усилить механизм потолка цен на российскую нефть или внести изменения для повышения его эффективности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект заявления "семерки", который может быть принят 24 февраля.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 мск составляет $75,98 за баррель, что на $0,14 (0,18%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,62 (0,8%), до $75,84 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,16 (0,22%), до $72,01 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $1,11 (1,6%), до $71,85 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за сообщениями, касающимися переговоров представителей США и России по Украине. Ожидания, что нормализация ситуации в регионе повлечет за собой смягчение санкций против нефтяного сектора РФ, сдерживают подъем цен на нефть, отмечает Market Watch.

Переговоры создают ожидания, что "США могут рассмотреть возможность смягчения санкций, которые затруднили России экспорт нефти, нефтепродуктов и СПГ", отмечает аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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