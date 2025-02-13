Рубль днем существенно вырос в паре с юанем благодаря новостям о разговоре президентов РФ и США

Москва. 13 февраля. Юань лишь слегка сократил темпы снижения в сравнении с утренним падением и продолжает активно дешеветь на Московской бирже в ходе дневных торгов в четверг. Рубль уверенно растет в надежде на снижение геополитических рисков и скорое урегулирование российско-украинского конфликта после новостей о состоявшемся накануне вечером телефонном разговоре президентов России и США.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,3495 руб., что на 31,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. При этом в ходе первых минут торгов четверга юань падал до 12,1505 руб. впервые с 4 сентября 2024 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2,37 рубля, до 92,93 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 2,32 рубля, до 96,46 руб./EUR1.

Пара "юань-рубль", скорее всего, будет торговаться в диапазоне 12-12,5 руб. в четверг, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Очевидно, что устойчивое укрепление связано с продолжающимся усилением позитивного новостного фона, обещающего снижение геополитической напряженности. Краткосрочные прогнозы по курсу, которые мы имели, потеряли актуальность на фоне столь стремительно развивающихся событий, - пишут эксперты в обзоре. - В четверг ждем, что юань будет торговаться в районе 12-12,5 руб. Полагаем, что период крепкого рубля может быть среднесрочным и при благоприятном стечении факторов продлится минимум до середины весны".

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре в среду согласились в том, что долгосрочное урегулирование на Украине возможно путем мирных переговоров, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Обсуждалась тема урегулирования на Украине", - сказал он журналистам.

По словам Пескова, Кремлю импонирует позиция нынешней администрации президента США, согласно которой конфликт на Украине должен быть остановлен. Он также сообщил, что существуют потребности в оперативном проведении встречи президентов РФ и США, но каких-то сроков пока нет.

"Определенно есть потребность в достаточно оперативном проведении такой встречи. Главам государств есть, о чем поговорить, много тем на повестке дня, которые вкратце были обозначены вчера в ходе телефонного разговора, но пока о каких-то сроках также говорить невозможно, потому что подготовительная работа будет только начинаться в эти дни", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Президент США после разговора с президентом России выразил надежду, что его усилия приведут к успеху в урегулировании ситуации на Украине. "Я верю, что предпринимаемые усилия приведут к успешным результатам. Надеюсь, что это произойдет в скором времени", - написал Трамп в среду в соцсети TruthSocial.

Кроме того, американские СМИ сообщили о заявлении Трампа, что его встреча с российским лидером Путиным может состояться в Саудовской Аравии. По их данным, с таким предположением американский лидер выступил в ходе общения с журналистами президентского пула в Овальном кабинете.

В пятницу, 14 февраля, состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Также ЦБ опубликует среднесрочный макроэкономический прогноз. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21%.

Банк России не давал дополнительных сигналов перед февральским заседанием. В декабре, не изменив ставку вопреки ожиданиям ее повышения, регулятор заявил, что оценит целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции.

Корпоративное и розничное кредитование в январе, по оперативным данным, продолжило сокращаться, отметил ранее ЦБ. В декабре корпоративное кредитование снизилось на 0,2%, розничное - на 0,5%.

Инфляция в РФ в годовом выражении на 10 февраля была в районе 10,0% (9,52% на конец декабря), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и 9,99% (после 9,92% на 3 февраля), если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь январь и за весь февраль 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в январе немного выросли, составив 14% против 13,9% в декабре. Ценовые ожидания предприятий в январе не изменились после заметного роста на протяжении четырех предыдущих месяцев.

Цены на нефть снижаются днем в четверг на новостях о телефонном разговоре президентов РФ и США, в ходе которого обсуждался конфликт на Украине и возможность начала переговорного процесса по его завершению. Урегулирование конфликта может повлечь за собой отмену санкций против России, которая является одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск в четверг составляет $74,41 за баррель, что на 1,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,08%, до $70,59 за баррель.

Рынки продолжают следить за ситуацией в международной торговле и новыми заявлениями Трампа по поводу пошлин. Тот сообщил накануне, что уже в среду вечером введет ответные меры против всех стран, которые взимают пошлины с американского импорта, что повышает опасения относительно расширения глобальной торговой войны и угрожает ускорить инфляцию в США.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 4,07 млн баррелей - до 427,86 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики. Эксперты ожидали роста резервов нефти на 2,31 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 872 тыс. баррелей после сокращения на 34 тыс. баррелей неделей ранее.