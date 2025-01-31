Рынок акций РФ в пятницу снизился за счет закрытия позиций перед выходными, нивелировав рост начала недели

Москва. 31 января. Российский рынок акций, умеренно подраставший в пятницу утром, закрыл последний день недели падением, нивелировав тем самым весь предыдущий рост, отмечавшийся с начала недели. Поводом для коррекционного снижения рынка послужили такие факторы, как развернувшиеся вниз мировые цены на нефть, приближение индекса МосБиржи к сильному уровню сопротивления в 3000 пунктов, а также фактор приближающихся выходных дней.

К 18:50 МСК индекс МосБиржи составил 2948,1 пункта (-0,65%, максимум первой половины дня - 2995,45 пункта), индекс РТС - 949,5 пункта (-0,46%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже продемонстрировали негативную динамику в пределах 4,3%. В итоге, рост индекса МосБиржи за неделю составил менее 0,01%, а индекс РТС за счет укрепления рубля прибавил за пять дней 0,47%.

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-4,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,4%, "префы" потеряли в цене 0,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%, "префы" снизились в цене на 0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-2,1%)

Во "втором эшелоне" заметно снизились акции ПАО "Ашинский метзавод" (MOEX: AMEZ) (-6,2%). Согласно сообщению биржи, в связи с поступлением эмитенту требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг, при подаче заявок на заключение сделок с акциями ПАО "Ашинский метзавод" с 3 февраля по 13 марта допустимыми будут коды расчетов, предусматривающие исполнение сделок не позднее 13 марта (последний торговый день в "стакане Т+1" - 12 марта). 14 марта допустимыми кодами расчетов являются Т0 и Z0. С 15 марта нет допустимых кодов расчетов.

"Урал-ВК" направил миноритариям "Ашинского метзавода" требование о выкупе акций по цене 71 рубль за бумагу. "Урал-ВК" и его аффилированным лицам принадлежит 95,0215% акций метзавода.

Подорожали по итогам основной сессии акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 103,88 млрд рублей (из них 13,29 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома", 10,66 млрд рублей на акции "Т-Технологий" и 10,35 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций к окончанию основных торгов пятницы после обновления очередных годовых максимумов перешел к коррекционному снижению. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 0,65%, до 2948,1 пункта, ранее поднявшись до пика с июля 2024 года. Индекс РТС потерял 0,46%, опустившись до 949,5 пункта, ранее достигнув максимума с сентября 2024 года. В наибольшем плюсе к завершению сессии пребывали акции "Московской биржи", ВТБ, "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH). Акции ВТБ в пятницу, очевидно, поддерживали новости о скачке чистой прибыли банка в 2024 году по РСБУ в 2,5 раза, до 609,97 млрд рублей.

"В наибольшем минусе к завершению сессии находились ценные бумаги "Северстали", "НЛМК", "ДВМП" (MOEX: FESH), "Озона". Акции "Северстали" находились под нисходящим давлением перед публикацией в понедельник финансовых результатов за 2024 год. Мы ожидаем, что свободный денежный поток компании ушел в отрицательную зону на фоне падения операционной рентабельности и более высоких капитальных затрат. Вследствие отрицательного свободного денежного потока, являющегося дивидендной базой, мы допускаем, что "Северсталь" откажется от выплат дивидендов за 4-й квартал 2024 года", - отметила Кожухова.

"Российский рынок в пятницу протестировал верхнюю границу диапазона 2880-2985 пунктов по индексу МосБиржи, но не дотянул до 3000 пунктов, впоследствии перейдя к нисходящей коррекции. В следующем месяце участники российского фондового рынка продолжат ждать главным образом геополитических новостей и в целом по-прежнему настроены оптимистично. Российские компании в феврале также начнут отчитываться за IV квартал и весь 2024 год, позволяя более точно оценить базу под возможные годовые дивиденды", - считает аналитик ИК "Велес Капитал".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, индекс МосБиржи продолжает консолидироваться ниже остающегося пока неприступным уровня в 3000 пунктов. Возможно, что рынок копит силу, чтобы попробовать преодолеть сопротивление. Уровни поддержки образовались около 2850 и 2750 пунктов. Во "втором эшелоне" заметно упали акции "Ашинского метзавода" после того, как стало известно, что АО "Урал-ВК" направило требование о выкупе его акций по цене 71 рубль за штуку, что было ниже рыночных котировок вчерашнего дня - 74-75 рублей.

По мнению экспертов ИФК "Солид", индекс МосБиржи пытался приблизиться к отметке 3000 пунктов, демонстрируя умеренный рост, несмотря на сложные условия. Темпы роста и уровень волатильности указывают на то, что достижение этой цели потребует значительных усилий.

Американские фондовые индексы растут в начале торгов в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости эмитентов. Доходы населения США в декабре выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Расходы американцев увеличились на 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,4%, второго - на 0,5%. В ноябре доходы населения США увеличились на 0,3%. Расходы, согласно пересмотренным данным, повысились на 0,6%, а не на 0,4%, как сообщалось ранее.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в декабре вырос на 0,3% в помесячном и на 2,6% в годовом выражении, что совпало с ожиданиями экспертов. В ноябре показатели увеличились на 0,1% и 2,4% соответственно. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, поднялся на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 2,8% в годовом выражении, что также совпало с ожиданиями аналитиков. В ноябре рост показателей составил 0,1% и 2,8% соответственно. Федеральная резервная система (ФРС) внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

В свою очередь цены на нефть умеренно опускаются на торгах в пятницу, завершая неделю в минусе. Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:50 мск подешевели на 0,22% - до $76,7 за баррель. Котировки мартовских контрактов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени снизились на 0,3% - до $72,51 за баррель.

Трейдеры ждут вступления в силу в США пошлин на импорт из Канады и Мексики. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что 1 февраля обещанные ранее пошлины вступят в силу. При этом он заявил, что еще не принял решения относительно того, будут ли они распространяться на нефть. Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), американский импорт нефти из Канады в 2023 году составил 4,42 млн баррелей в сутки, из Мексики - 910 тыс. б/с. На долю Канады пришлось 52% всего импорта нефти Штатами, на долю Мексики - 11%.

Глава канадского МИД Мелани Жоли отметила, что в случае введения пошлин на импорт нефти из страны США будут вынуждены закупать сырье в Венесуэле. "Мы поставляем нефть со скидкой, и ее, в конечном счете, перерабатывают в Техасе, - сказала она в интервью Financial Times. - Если этого не будем делать мы, это сделает Венесуэла".

Трейдеры также ждут новостей от ОПЕК+. Министерский мониторинговый комитет альянса, сопредседателями которого являются Россия и Саудовская Аравия, в понедельник, 3 февраля, рассмотрит ситуацию на нефтяном рынке. Заседанию предшествовал призыв президента США Дональда Трампа в адрес Саудовской Аравии и ОПЕК увеличить добычу нефти для снижения цен.