ЦБ РФ может начать снижение ставки во втором полугодии 2025 года - Райффайзенбанк

ЦБ РФ может начать снижение ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, полагают аналитики Райффайзенбанка.

"По данным статистики по банковскому сектору, опубликованной вчера ЦБ РФ, в декабре охлаждение кредитования усилилось, как в потребительском, так и в корпоративном сегменте, - отмечают эксперты в комментарии. - Судя по декабрьским данным, решение ЦБ РФ сохранить ключевую ставку в декабре становится гораздо более понятным. Можно сказать, что дальнейшее увеличение ставки было не нужно (и даже создавало бы риски) - динамика как корпоративного, так и розничного кредитования существенно охладилась (благодаря уже достигнутой ранее жесткости монетарных мер, а также сдерживающей макропруденциальной политике ЦБ). Мы полагаем, что со временем это окажет существенный дезинфляционный эффект, что позволит в итоге начать снижение ключевой ставки во 2П2025".

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