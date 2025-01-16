"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям X5

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и целевую цену 3990 рублей за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 36% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игната Иванова.

"Бумаги X5 вернулись на российский рынок и показали высокую устойчивость, миновав коррекцию и ожидавшийся навес продавцов,- пишет эксперт. - Инвесторы активно выкупали акции в ожидании рекордных дивидендов, которые компания может выплатить за предыдущие годы. Мы выделяем X5 в качестве фаворита в ритейле и видим значительный потенциал роста котировок".

"Корпоративный центр ИКС 5" - головная структура лидера российского продуктового ритейла X5 Group.

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