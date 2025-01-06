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06 января 2025 года 18:10
Вероятен рост цен замещающих облигаций в 2025г - "Альфа-Инвестиции"
Вероятен рост цен на замещающие облигации на российском рынке в текущем году, говорится в стратегии аналитиков "Альфа-Инвестиций" на 2025 год. После прекращения биржевых торгов долларом и евро замещающие облигации (ЗО) стали основным инструментом валютной диверсификации портфеля. При этом, отмечают эксперты, в 2024 году валютные облигации упали в цене. Ценовой индекс замещающих облигаций Cbonds с начала года потерял более 15%. Основные причины, по мнению аналитиков "Альфа-Инвестиций", следующие: - Привлекательные ставки на российском рынке сместили фокус инвесторов на рублевые инструменты. - Выросла волатильность валютных курсов доллара и евро после прекращения торгами на Московской бирже. - Сократилось валютное фондирование у банков. Замещение суверенных облигаций прошло спокойно, констатируют эксперты. Давление на рынок ЗО также оказали ожидания участников рынка относительно образования навеса продавцов после замещения суверенных еврооблигаций. Однако размещение выпусков ЗО Минфином не привело к избыточному предложению бумаг, и котировки быстро скорректировались вверх. Новых размещений ЗО больше не будет, но на рынке могут появиться новые выпуски квазивалютных облигаций, когда валютные ставки станут снова привлекательны для эмитентов-экспортеров, как это было в мае 2024 года, отмечают аналитики в стратегии. Сейчас таких всего четыре: у "АЛРОСА", "Полюса", "РусАла" и "НОВАТЭКа". Эксперты обращают внимание, что при этом в 2025 году ожидается значительный объем погашений ЗО на сумму $4 млрд ($1,4 млрд из них - суверенный выпуск). Еще $3,5 млрд могут быть погашены до конца 2025 года по офертам. Это окажет поддержку котировкам замещающих облигаций. Валютных инструментов сейчас мало, поэтому после погашения и частные, и институциональные инвесторы вложат полученные средства обратно в них. "Ожидаем, что в 2025 году цены на замещающие облигации будут расти, а их доходности к погашению снижаться. Для этого есть несколько причин. В 2025 году мы ожидаем умеренное снижение курса рубля - а значит, доход по этим бумагам может вырасти за счет курсовой переоценки ЗО. Поддержку котировкам ЗО окажет и погашение части выпусков. Высвобождаемые средства будут направляться на покупку других выпусков на вторичном рынке", - пишут аналитики "Альфа-Инвестиций" в материале. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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