Инвестиции в акции "Промомеда" и "Озон Фармацевтики" - ставка на развитие науки и инноваций - "Цифра брокер"

Инвестиции в акции ПАО "Промомед" и ПАО "Озон Фармацевтика" позволяют сделать ставку на развитие науки и инноваций, отмечается в стратегии на 2025 год инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Отечественная фармацевтическая отрасль оказалась одной из самых подготовленных к импортозамещению и налаживанию производства аналогов лекарственных препаратов, - пишут эксперты. - В 2024 году сразу два перспективных представителя отрасли - "Промомед" и "Озон Фармацевтика" -провели IPO на Московской бирже. Инвестиции в акции этих эмитентов позволяют сделать ставку на развитие науки и инновации".

"Промомед" - инновационная биофармацевтическая компания с диверсифицированным портфелем перспективных препаратов в высокомаржинальных сегментах фармацевтического рынка. "Компания подтвердила прогноз по росту выручки в 2024 году на 35% и достижении годовой рентабельности по чистой прибыли на уровне более 15%. Мы полагаем, что по итогам 2024 года компания будет близка к достижению своих целевых ориентиров, однако рост финансовых расходов на фоне повышения ставок и более высокие коммерческие и административные расходы окажут умеренный негативный эффект на рентабельность", - прогнозируют эксперты.

Тем не менее, они ожидают ускоренного роста показателей в 2025-2026 годах на фоне выхода на рынок широкого спектра инновационных препаратов и снижения долговой нагрузки после завершения наиболее активной инвестиционной фазы, направленной на модернизацию завода "Биохимик".

"Озон Фармацевтика" - уникальный российский производитель лекарственных средств, продукция которого представлена во всех фармацевтических нишах, включая препараты для лечения онкологии и аутоиммунных заболеваний. Прогноз компании на весь 2024 год предполагает рост выручки на 28-32%, рентабельность по EBITDA на уровне не ниже 37%, объем капитальных вложений в пределах 3-4 млрд руб. и показатель "Чистый долг" / EBITDA в диапазоне 1,0-1,5х, отмечается в материале.

"По нашим оценкам, "Озон Фармацевтика" сможет достичь поставленных целей на 2024 год, - указывают стратеги "Цифра брокера". - В перспективе 2025-2026гг мы ожидаем умеренных темпов роста финансовых показателей вследствие повышенных инвестиций в развитие бизнеса на уровне 4 млрд руб. в год и дорогого обслуживания долга (на конец сентября 2024 года средняя ставка по кредитам составила 18,4%). В 2027 году ожидается открытие новых производственных площадок, что позволит нарастить производство препаратов. При этом стоимость продукции "Озон Медика" (препараты для лечения онкологических и тяжелых аутоиммунных заболеваний) и "Мабскейл" (брендированные дженерики) будет в разы выше стоимости обыкновенных дженериков".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.