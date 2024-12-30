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30 декабря 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром продолжил предновогоднее ралли, индекс МосБиржи превысил 2800п и достиг уровня конца сентября

Москва. 30 декабря. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил предновогоднее ралли, стартовавшее 20 декабря после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; внешние фондовые рынки демонстрируют ухудшение конъюнктуры, нефть приостановила рост (февральский фьючерс на Brent торгуется выше $74 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов и достиг уровня конца сентября, лидируют в росте акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,8%) и "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4,7% и +7,1% "префы").

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2840,28 пункта (+1,9%), индекс РТС - 879,97 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 декабря по 9 января, составляет 101,6797 руб. (+1,1516 рубля).

Подорожали также акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+4,7%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,6%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,5%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+4,5%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+4,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+3,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+3,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,2%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", рынок акций сохраняет оптимизм на последних в уходящем году торгах, индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2800 пунктов при невысокой активности торгов.

Котировки нефти Brent консолидируются в области $74 за баррель, оставаясь в пределах широкого диапазона $71-75 за баррель. Для российского рынка акций это неплохая в целом динамика, учитывая, что в рублях цена нефти находится немногим ниже 7500 руб. за баррель. Существенных новостей в последний рабочий день года на рынке не ожидается.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX просели на 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,4%).

Объединенная следственная группа, расследующая дело в отношении президента Южной Кореи Юн Сок Еля, запросила ордер на его арест, сообщает "Ренхап". Группа запросила ордер на арест после того, как Юн Сок Ель проигнорировал три повестки о явке на допрос. Представитель президента сообщил, что намерен в ответ на запрос об ордере на арест предпринять "официальные шаги".

Акции южнокорейской авиакомпании Jeju Air Co. упали в цене на 8,5%, до рекордного минимума, после авиакатастрофы с ее самолетом, в ходе которой погибло 179 человек. Стоимость бумаг материнской компании Jeju Air - AK Holdings Inc. - снизилась на 9,7%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены консолидируются при низкой активности торгов.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $74,2 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу), февральская цена WTI - $70,64 за баррель (+0,1% и +1,4% в пятницу).

Данные Минэнерго США, опубликованные в минувшую пятницу, показали снижение запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 20 декабря, на 4,237 млн баррелей. Резервы бензина выросли на 1,63 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,694 млн баррелей.

Уверенность трейдеров в том, что в 2025 году нефтяной рынок столкнется с избытком предложения, растет. Это затруднит ОПЕК+ восстановление прежних объемов добычи, отмечают эксперты.

Инвесторы ждут, какие шаги сделает избранный президент США Дональд Трамп после возвращения в Белый дом 20 января.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+7,9%), бумаги "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+6,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+6,3%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (+5,3%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (+4,8% и +4,4% "префы"), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+4,3%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+4,1%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 22,95 млрд рублей (из них 3,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,59 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 1,81 млрд рублей на акции "Газпрома").

Рк им

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, BANE, CHMF, DELI, EUTR, FESH, FLOT, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MRKZ, MTLR, MTSS, MVID, NLMK, NVTK, OKEY, PIKK, PLZL, POSI, RNFT, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SMLT, SNGS, TATN, TGKA, TRNF, VKCO, VTBR

SPB$#&: TCSG


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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