"Финам" установил целевую цену акций Intel на уровне $21,8

"Финам" установил целевую цену акций Intel Corp. на уровне $21,8 за штуку, что соответствует потенциалу роста на 7,7% и рейтингу "держать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"На фоне возросшей неопределенности относительно будущего компании акции Intel вновь заметно подешевели, - пишет аналитик Гордей Смирнов. - Финансовый отчет за 3-й квартал 2024 года не продемонстрировал существенного улучшения ситуации в ключевых сегментах, при этом убытки компании возросли из-за расходов на реструктуризацию. Смена CEO Intel также вызывает вопросы, особенно в момент, когда компании необходима четкая стратегия выхода из кризиса. Учитывая эти факторы, мы снова понизили целевую цену акций Intel и сохраняем сдержанный взгляд на перспективы их роста".

Intel - американский производитель компьютерных компонентов и электронных устройств, работающий по бизнес-модели IDM, которая подразумевает самостоятельную разработку, производство и продажу интегральных микросхем.

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