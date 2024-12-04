Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 4 декабря. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги во вторник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы, а Dow Jones снизился. Количество открытых вакансий в США в октябре увеличилось на 372 тыс. относительно предыдущего месяца и составило 7,744 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В сентябре, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,372 млн, а не 7,443 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя до 7,48 млн с предварительно заявленного сентябрьского уровня.

В центре внимания на этой неделе будут находиться данные по американскому рынку труда, которые ожидаются в пятницу. Также интерес участников торгов привлечет региональный обзор Федеральной резервной системы, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Он будет обнародован в среду, в этот же день на мероприятии в Нью-Йорке состоится выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В настоящее время участники рынка оценивают примерно в 74% вероятность уменьшения ставки ФРС в декабре не менее чем на 25 базисных пунктов с нынешнего диапазона в 4,5-4,75% годовых, по данным FedWatch Tool. Неделю назад прогноз незначительно превышал 59%.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на ситуации в Южной Корее. Южнокорейский президент Юн Сок Ель во вторник объявил в стране военное положение "в связи с антиправительственной активностью". "Я ввел военное положение, так как был твердо намерен спасти страну от антигосударственных сил. Они пытались парализовать ключевые функции государства, угрожали закрепленной в конституции демократической форме власти", - сказал он в ходе обращения к согражданам.

Издание Korea Times отметило, что это решение было принято после того, как оппозиционная Демократическая партия провела в бюджетном комитете парламента законопроект о сокращении бюджета и подала ходатайства об импичменте государственному аудитору и главному прокурору. Впрочем, решение президента вызвало непонимание не только у оппозиционеров, но и в правящей партии "Сила народа", и Юн Сок Ель согласился его отменить. Правительство Южной Кореи утвердило отмену военного положения спустя несколько часов после его введения. Командование ВС Южной Кореи подтвердило, что военнослужащие вернулись на базы.

Банк Кореи заявил о планах временного вливания достаточных объемов ликвидности для стабилизации финансовых и валютных рынков и дал понять, что может выделить специальные кредиты в качестве дополнительной поддержки. Значение южнокорейского индекса Kospi падает на 1,9%. Вместе с тем японский Nikkei 225 подрастает на 2,3%. Китайский Shanghai Composite опускается на 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng прибавляет столько же. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,4%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок умеренно поднимаются утром в среду после скачка накануне, вызванного ожиданиями продления ограничений на поставки нефти со стороны ОПЕК+. Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск подорожали на 0,31% - до $73,85 за баррель. Во вторник эти контракты выросли в цене на 2,5%, до $73,62 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к указанному времени повысились на 0,3% - до $70,15 за баррель. Накануне фьючерсы выросли в цене на 2,7%, до $69,94 за баррель.

Встреча министров ОПЕК+ состоится 5 декабря и пройдет в онлайн-формате. Рынок оценивает вероятность отсутствия изменений в планах группы нефтедобывающих государств по итогам встречи в 58%, при этом шансы на продление действующих ограничений на добычу нефти оцениваются в 36%, по данным OPEC Watch Tool от CME. Тем временем данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 1,23 млн баррелей, тогда как рынок ожидал снижения показателя на 2,1 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в 18:30 мск в среду.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 3 декабря выросла в 1,7 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,36 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,85 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,01% и составил 102,57 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 926,13 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-02" (+1,29%), "НоваБев Групп БО-П05" (+0,81%) и "РЖД-28" (+0,67%), а в лидерах снижения - облигации "ГК Самолет БО-П11" (-1,41%), "МТС-001P-20" (-1%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,77%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "СИБУР Холдинг" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 9,9 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 26 ноября. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с 9,5 млрд до 9,9 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 2,1% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) завершила размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001P-08 объемом 8,5 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 28 ноября без премаркетинга. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в 4% годовых. Эмиссия предусматривает амортизационную структуру погашения: по 25% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов.

Лизинговая компания "Бизнес альянс" завершила размещение 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-07 номинальным объемом 300 млн рублей, реализовав 21,18% займа на 63,548 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 1 октября. Ставка 1-24-го ежемесячных купонов до оферты с исполнением в сентябре 2026 года установлена в размере 24% годовых.

ООО "ПСБ лизинг" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-П01 в размере 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 25% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 28,08% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 3 декабря. Техразмещение запланировано на 9 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, потребуется прохождение теста N6. Мосбиржа 18 ноября зарегистрировала программу облигаций эмитента серии 001Р объемом 100 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) установило ставки 1-15-го купонов облигаций серии БО-004Р-07 со сроком обращения 1 год и 3 месяца объемом 6 млрд рублей на уровне 23% годовых. Ставкам соответствует доходность к погашению на уровне 25,59% годовых, купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 декабря. Техразмещение запланировано на 12 декабря.

ООО "Рафт лизинг" продлило до 15:00 мск 6 декабря сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Книга заявок на выпуск открыта с 29 ноября, завершить сбор заявок планировалось в 15:00 мск 3 декабря. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 7-й день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда - 600 базисных пунктов. Также предусмотрена амортизация: по 3% от номинальной стоимости бондов должно быть погашено в даты выплат 5-35-го купонов, 7% - в дату выплаты 36-го купона. Техразмещение запланировано на 12 декабря. Заем будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Мосбиржа 12 ноября зарегистрировала дебютную программу облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) перенесло с 3 на 4 декабря сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001Р-06 сроком обращения около 2,6 года индикативного объема. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - 325 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 20-го, 23-го, 26-го, 29-го и 32-го купонов, в результате прогнозная дюрация составит около 1,7 года. Техразмещение запланировано на 9 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) установило ставку 14-го купона облигаций серии 001Р-04R в размере 25,25% годовых. Владельцы бондов выпуска получили право требовать от эмитента приобретения облигаций. Бумаги могут быть предъявлены к выкупу в течение последних пяти рабочих дней 14-го купонного периода. Бонды будут приобретены на третий рабочий день с даты окончания периода предъявления бумаг. Выпуск объемом 25 млрд рублей был размещен в мае 2018 года сроком на 10 лет. Ставка текущего купона - 15,75% годовых.

ООО "Микро капитал Руссия" выставило на 24 декабря оферту по облигациям 3-й серии. Период предъявления бумаг - с 18 по 20 декабря 2024 года. Цена приобретения - 100% от номинала, количество приобретаемых бумаг - до 400 тыс. штук. Трехлетний выпуск на 656,4 млн рублей компания размещала с августа 2023 года по январь 2024 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 15,5% годовых до погашения.

Промсвязьбанк (MOEX: PSKB) выставил на 26 декабря оферты по соглашению с владельцами на приобретение облигаций серий БО-01, БО-02 и БО-03. Количество приобретаемых бумаг - до 10 млн штук по каждому из выпусков. Период предъявления облигаций к оферте - с 09:00 мск 17 декабря до 18:00 мск 23 декабря. Цена приобретения - 100% от номинала, агентом по приобретению банк выступит самостоятельно. Все три десятилетних выпуска объемом по 10 млрд рублей каждый были размещены в октябре 2015 года. Купоны по ним квартальные и переменные: ставка 2-40-го купонов равна значению ключевой ставки ЦБ РФ на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купона, плюс 0,2% годовых. Ставка текущего, 37-го, купона составляет 19,2% годовых.