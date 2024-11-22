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22 ноября 2024 года 19:00
Рынок справедливо оценивает акции банка "Санкт-Петербург" в текущий момент - "Газпромбанк Инвестиции"
Рынок справедливо оценивает акции банка "Санкт-Петербург" в текущий момент, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Банк "Санкт-Петербург" представил финансовые результаты за 9 месяцев 2024 года: чистый процентный доход вырос на 47,3%, выручка выросла на 26,2% к аналогичному периоду предыдущего года и составила 68,3 млрд рублей. Банку удается демонстрировать рост чистой процентной маржи в условиях роста процентных ставок и ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, - отмечают аналитики. - Также положительное влияние на финансовые результаты оказала оптимизация операционной деятельности посредством снижения операционных затрат. Однако в случае разворота денежно-кредитной политики присутствует вероятность снижения маржинальности по причине снижения ставок". При росте кредитного портфеля (на 7,8% до вычета резервов к началу года) банк снизил уровень резервов, что, на взгляд экспертов, оказывает положительное влияние на текущую чистую прибыль, однако при ухудшении качества кредитов может в дальнейшем привести к дополнительным расходам посредством переоценки резервов. Исходя из текущих котировок, аналитики сервиса полагают, что рынок справедливо оценивает акции банка "Санкт-Петербург". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БСПБ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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