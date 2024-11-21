Рубль днем ускорил снижение в паре с юанем, несмотря на активный рост нефти

Москва. 21 ноября. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже днем в четверг; рубль ускорил темпы снижения, несмотря на активно дорожающую нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,899 руб., что на 7,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 51 копейку, до 100,79 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 66 копеек, до 106,01 руб./EUR1.

"Рубль продолжает терять позиции, а биржевая котировка пары "юань-рубль" приближается к 13,9. Ослаблению рубля в последние недели могли способствовать временные колебания спроса и предложения на валютном рынке, а также рост юаневых процентных ставок на внутреннем рынке. С точки зрения фундаментальных факторов причин для устойчивого снижения курса рубля пока не наблюдается. (. . .) Кроме того, цены на нефть осенью устойчиво находятся на более низком уровне, чем летом, а нормативы возврата валютной выручки смягчены. В результате продажи валюты крупнейшими экспортерами снизились до $8,3 млрд в сентябре и до $10,3 млрд в октябре после $12,7 млрд в среднем в летние месяцы. Это также способствовало ослаблению рубля. Рубль остается достаточно устойчивым к усилению геополитических рисков в условиях низкого участия нерезидентов в торгах после февраля 2022 г. Курс юаня незначительно превышает 13,8 руб. Курс доллара на межбанковском рынке находится около 100,3 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг.

Доходы: в 2025 г. - 40 трлн 296,1 млрд руб. (18,8% ВВП), в 2026 г. - 41 трлн 840,9 млрд руб. (18,1% ВВП) и в 2027 г. - 43 трлн 154,2 млрд руб. (17,4% ВВП).

Прогнозируемый объем нефтегазовых доходов в 2025 г. - 10 трлн 936,4 млрд руб. (5,1% ВВП), в 2026 г. - 10 трлн 564,3 млрд руб. (4,6% ВВП), в 2027 г. - 9 трлн 766,1 млрд руб. (3,9% ВВП); ненефтегазовых доходов в 2025 г. - 29 трлн 359,7 млрд руб. (13,7% ВВП), в 2026 г. - 31 трлн 276,6 млрд руб. (13,6% ВВП), в 2027 г. - 33 трлн 388,1 млрд руб. (13,4% ВВП).

Расходы: в 2025 г. - 41 трлн 469,5 млрд руб. (19,3% ВВП), в 2026 г. - 44 трлн 22,2 млрд руб. (19,1% ВВП), в 2027 г. - 45 трлн 915,6 млрд руб. (18,5% ВВП).

Дефицит федерального бюджета: в 2025 г. - 1 трлн 173,4 млрд руб., в 2026 г. - 2 трлн 181,2 млрд руб., в 2027 г. - 2 трлн 761,4 млрд руб.

Уровень инфляции: в 2025 г. - 4,5%, в 2026 и 2027 годах - 4%.

Инфляция в РФ с 12 по 18 ноября составила 0,37% после 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней), сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца рост цен к 18 ноября составил 0,79%, с начала года - 7,41%.

До верхней границы обновленного в конце октября прогноза ЦБ на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 1,1 процентного пункта, что подразумевает средний недельный рост цен в оставшиеся шесть недель менее чем на 0,2%, что значительно ниже текущей недельной динамики.

При текущих темпах инфляции нет сомнений в повышении ключевой ставки ЦБ РФ до 23% на декабрьском заседании, полагают экономисты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"Инфляция составила 0,37% н/н за 12-18 ноября, по состоянию на 18 ноября цены выросли на 0,79% с начала ноября, - подчеркивается в обзоре банка. - Ключевым фактором ускорения недельной инфляции - в предыдущую неделю цены выросли на 0,3% н/н - стал ускорившийся рост цен на продовольственные товары. При такой динамике цен по итогам ноября инфляция составит 1,2-1,5% м/м, и по всей видимости, по итогам года показатель инфляции превысит уровень 9,0%. В таких условиях повышение ключевой ставки до 23% в декабре уже не подлежит сомнению, и существенно растет вероятность, что ЦБ РФ может пойти и на более жесткий шаг".

Вероятность повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти, считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Денис Попов.

"Рост цен за прошедшую неделю снова ускорился, составив 0,37% против 0,3% и 0,19% за предыдущие 2 недели, - пишет эксперт в комментарии. - Годовой уровень инфляции возрос до 8,7% против 8,5% на конец октября. Появилась реальная угроза выхода инфляции за рамки октябрьского прогноза ЦБ (8-8,5% по итогам 2024 г.), что подталкивает регулятора снова агрессивно повышать ключевую ставку в декабре. На этот раз до 23%. Ключевая причина усиления инфляции - подорожание продуктов питания, где соединились 2 процесса: сезонный рост цен на овощи и фрукты и устойчивый рост цен на базовые продукты на фоне сильного спроса и неудачного сельхозсезона".

Повышение ключевой ставки, по мнению Попова, вряд ли способно эффективно бороться с этими факторами. ЦБ уже отреагировал на главные инфляционные драйверы второй половины года (растущие бюджетные траты, повышение тарифов и т.д.), но будет вынужден действовать в связи с отклонением инфляции вверх от прогноза.

"Помимо инфляции важными маркерами для решения по ставке в декабре будут темпы корпоративного кредитования и инфляционные ожидания населения, - считает эксперт банка. - Последние в ноябре намекнули на стабилизацию, но ценовые ожидания предприятий выросли заметно. Вероятность повышения ставки ЦБ РФ до 23% в декабре продолжает расти".

Подъем цен на нефть усилился днем в четверг на фоне эскалации конфликта на Украине.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 2,06%, до $74,3 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 2,18%, до $70,24 за баррель.

Накануне обе марки подешевели на 0,7% на данных, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 545 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение на 85 тыс. баррелей.

Тем временем СМИ со ссылкой на власти Украины сообщают, что Россия могла нанести удар межконтинентальной баллистической ракетой по Днепру. Если сообщение подтвердится, это станет первым в истории боевым применением такого типа вооружений, отмечает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область баллистическими ракетами малой дальности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это новой эскалацией конфликта.

В то же время на рынок нефти продолжают оказывать давление опасения замедления спроса на топливо на фоне роста предложения.