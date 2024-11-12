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12 ноября 2024 года 11:45

Рынок акций РФ утром просел ниже 2760п по индексу МосБиржи во главе с Ростелекомом

Москва. 12 ноября. Рынок акций РФ утром во вторник скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и упавших металлов, индекс МосБиржи опустился ниже 2760 пунктов. Лидируют в снижении бумаги "Ростелекома" (-3,3% и -3,1% "префы") после выхода квартального отчета по МСФО.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2758,19 пункта (-1%), индекс РТС - 887,03 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 12 ноября, составляет 97,955 руб. (+12,15 копейки).

Выручка ПАО "Ростелеком" по МСФО в III квартале составила 193 млрд рублей, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении компании. Прибыль до налогообложения в III квартале составила 6,1 млрд рублей, что в 2,9 раза меньше, чем за тот же период 2023 года (17,6 млрд рублей). Чистый убыток "Ростелекома" в III квартале составил 6,7 млрд рублей против чистой прибыли в размере 13,6 млрд рублей в III квартале 2023 года.

Подешевели также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,7%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,3%), МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,5% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,2%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,2%).

Подорожали акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после локальной коррекции рост рынка акций может продолжиться с ближайшей целью 2800 пунктов по индексу МосБиржи.

"Мы считаем, что этот уровень станет следующим сопротивлением. Вероятно, с первого раза преодолеть его будет сложно, поэтому возможен технический откат после нескольких дней роста. Тем не менее, шансы вернуться к уровню 2900 пунктов по-прежнему высоки", - отмечают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций во вторник ощутил внешний фондовый негатив, хотя цены на нефть стабилизировались после заметного падения накануне из-за пессимизма в отношении экономики Китая, улучшения погодных условий в Мексиканском заливе, а также роста доллара и отсутствия новостей об эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

На данный момент котировки фьючерсов на Brent и WTI колеблются выше поддержек $70 и $67 за баррель соответственно (район сентябрьских и октябрьских минимумов), что дает надежду на возвращение к росту. В течение дня внимания рынка заслуживает ежемесячный отчет ОПЕК.

Индекс МосБиржи накануне приостановил рост у 2800 пунктов, после чего наметилась коррекция, однако рынок обладает потенциалом повышения как минимум в район 2840 пунктов в ближайшие сессии, считает Кожухова.

Главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает во вторник снижения рынка акций РФ, при этом индекс МосБиржи может опуститься к отметке 2740 пунктов. Большинство бумаг существенно выросло на прошлой неделе, и в сочетании с откатом цен на нефть это повышает вероятность коррекции российского рынка в ближайшие дни, считает он.

Накануне рынок акций РФ вырос - индекс МосБиржи на старте торгов практически достиг отметки 2800 пунктов, но к концу дня растерял большую часть роста. Часть инвесторов продолжила покупать бумаги, отыгрывая данные Росстата по инфляции, опубликованные во время вечерней сессии в пятницу. Другие участники торгов начали закрывать прибыльные позиции, из-за чего лишь отдельные бумаги показали заметный рост.

Явным аутсайдером оказался нефтегазовый сектор на фоне продолжающегося снижения цен на нефть. В "минусе" завершили день акции "Сургутнефтегаза" и "НОВАТЭКа". Президент РФ Владимир Путин подписал указ о включении "НОВАТЭКа" и его СПГ-проектов, а также "Сургутнефтегаза" в список организаций, которым разрешено самостоятельно определять перечень раскрываемой информации. Для частных инвесторов это означает, что компании, вероятно, будут публиковать сокращенную финансовую отчетность, что усложнит оценку их финансового состояния и прогнозирование дивидендных выплат, полагает Головинов.

В США в понедельник индексы акций выросли на 0,1-0,7%, при этом обновили рекорды индекс S&P 500 (+0,1%) и Dow Jones (+0,7%), впервые превысившие рубежи 6000 и 44 тыс. пунктов соответственно.

Позднее на этой неделе состоятся выступления ряда членов руководства Федеральной резервной системы, а в среду станут известны данные об инфляции в Штатах в октябре. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что инфляция в прошлом месяце ускорилась до 2,6% с сентябрьских 2,4%.

В Азии во вторник наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 1,9%, китайский Shanghai Composite - на 1,4%, гонконгский Hang Seng потерял 2,8%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,2-0,8%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются в пределах 0,1%).

В прошлую пятницу власти Китая анонсировали программу объемом 10 трлн юаней ($1,4 трлн), направленную на поддержку финансов местных органов власти, однако не стали объявлять о мерах прямого стимулирования спроса, разочаровав инвесторов, пишет Trading Economics.

Также в понедельник стало известно, что объем нового банковского кредитования в КНР в октябре упал до 500 млрд юаней ($69,65 млрд) по сравнению с 1,59 трлн юаней в предыдущем месяце. Аналитики в среднем прогнозировали менее значительное сокращение - до 700 млрд юаней.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в октябре 2024 года увеличились на 2,4% в годовом выражении после роста на 1,8% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены увеличились на 0,4%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 2,4% в годовом выражении и подъем на 0,4% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в октябре увеличились на 2% в годовом выражении. Относительно сентября они поднялись на 0,4%. Эксперты ожидали подъема на 2% в годовом выражении и подъема на 0,4% в помесячном.

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после снижения накануне, в результате которого котировки обновили 2-недельные минимумы на фоне укрепления доллара.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $71,89 за баррель (+0,1% и -2,8% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $68,07 за баррель (+0,1% и -3,3% в понедельник).

Инвесторы обеспокоены отсутствием прямых мер стимулирования спроса со стороны властей Китая (на прошлой неделе они анонсировали масштабную программу, но лишь в виде поддержки долга местных органов власти), что может оказаться недостаточно для поддержки спроса на сырье.

Дополнительным негативным фактором для рынков сырья в целом и для нефти в частности является укрепление курса доллара США.

Внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США, которые будут обнародованы позднее на этой неделе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-7,8%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,6%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,1%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-2,3%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (-2,1%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (-2,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-2%).

ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") за 9 месяцев 2024 года увеличило общие продажи (GMV) на 8% год к году - до 387 млрд рублей, говорится в сообщении группы. Доля общих онлайн-продаж в GMV группы по итогам 9 месяцев составила 73%, увеличившись на 3,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В III квартале GMV составил 140 млрд рублей против 140,3 млрд рублей годом ранее. Доля онлайн-продаж составила 73%. Как отмечает компания, в III квартале продажи на собственном маркетплейсе электроники повысились на 8,5% - до 5,1 млрд рублей.

Выросли акции ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+21,7%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+7,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+4,5%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+2,9%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,8%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 19,45 млрд рублей (из них 3,89 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 2,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,14 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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