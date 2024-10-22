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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ нейтрально оценивает перспективы акций Северстали
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22 октября 2024 года 09:12
ПСБ нейтрально оценивает перспективы акций Северстали
Промсвязьбанк (ПСБ) нейтрально оценивает перспективы котировок акций "Северстали", хороший текущий результат компании однако не вселяет уверенность в будущем, сообщается в материале аналитика Алексея Головинова. "Эмитент представил финансовые и операционные результаты за 3К24. Они превзошли наши ожидания. Оглядываясь на "ММК", мы ожидали снижения продаж, но этого не случилось благодаря приобретению металлотрейдера "А Групп", которое, однако, негативно сказалось на маржинальности. Снижение объемов производства объясняется ремонтом доменной печи №5. Самый важный показатель, от которого зависят дивиденды - свободный денежный поток, сократился лишь на 9% . Менеджмент рекомендовал выплату в размере 49,06 руб. на акцию. Доходность - 4,1%, что неплохо для квартального дивиденда, - пишет эксперт. - Несмотря на сильные результаты, нейтрально смотрим на акции. Бумаги сейчас самый интересный выбор среди металлургов, однако мы не уверены, что "Северсталь" в будущем обеспечит такую же дивидендную доходность. Причин для роста спроса на сталь в России не видно, а на экспортных направлениях у компании серьезные проблемы". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СЕВЕРСТАЛЬ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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