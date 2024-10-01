Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на рост UST

Москва. 1 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг - немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,56% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,82% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене за день на 67 базисных пунктов - до 74,09% от номинала (доходность опустилась на 9 базисных пунктов - до 8,49% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал на 107 базисных пунктов - до 36,65% от номинала (его доходность снизилась на 38 базисных пунктов - до 14,88% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 71,45% от номинала (их доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 26,75% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 108 базисных пунктов - до 66,68% от номинала (доходность снизилась на 67 базисных пунктов, составив 20,36% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая осталась на уровне предыдущего дня - 67,4% от номинала (доходность выросла на 1 базисный пункт, составив 13,81% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 1 базисный пункт - до 66,74% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное повышение - инвесторы оценивают заявления главы Федрезерва, а также публикацию в США новой порции макроэкономических статданных.

Председатель американского ЦБ Джером Пауэлл заявил, что экономика США является сильной и Федеральная резервная система (ФРС) намерена поддерживать ее в этом состоянии. По словам главы Федрезерва, недавнее решение ЦБ снизить ставку сразу на 50 базисных пунктов является признаком уверенности в том, что при корректировке денежно-кредитной политики в соответствующем темпе "устойчивость рынка труда может быть сохранена при умеренном экономическом росте и движении инфляции вниз к 2%".

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре составил 47,2 пункта, не изменившись по сравнению с августовским значением, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал повышение индекса до 47,5 пункта. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

Тем временем значение индекса менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе, рассчитываемое S&P Global, в августе уменьшилось до минимальных с июня прошлого года 47,3 пункта по сравнению с 47,9 пункта месяцем ранее, согласно опубликованным во вторник окончательным данным. Предварительно сообщалось, что сентябрьское значение индекса составило 47 пунктов.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации отчета о состоянии рынка труда США в сентябре. Аналитики ожидают сохранения безработицы на августовском уровне в 4,2% и роста числа рабочих мест на 140 тыс.