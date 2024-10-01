Рубль слегка повышается в паре с юанем в первый день нового месяца и квартала

Москва. 1 октября. Китайский юань развернулся вниз после небольшого повышения на старте торгов и слегка дешевеет на Московской бирже во вторник днем. Рубль незначительно дорожает в первый день нового месяца и квартала, несмотря на то, что накануне завершился налоговый период сентября. В понедельник компании-экспортеры перечислили в бюджет НДС, налог на прибыль, страховые взносы и НДФЛ.

Курс юаня в 15:00 мск составил 13,2365 руб., что на 0,35 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск подрос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 33 копейки, до 93,48 руб./$1; контракт EURRUBF, напротив, уменьшился на 28 копеек, до 103,5 руб./EUR1.

"Рубль в понедельник, по официальным курсам ЦБ, ослабился против основных валют. При этом на МосБирже курс пары "юань-рубль" снизился по итогам дня, уходя в моменте к 13,18 руб./юань. Сегодня он находится у 13,24 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Сейчас налоговый период официально завершился, и остаток недели курс, вероятно, проведет выше 13,2 руб./юань", - прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Банк России не исключает сценарий повышения ключевой ставки выше рекордных 20% в случае влияния на экономику РФ новых непредвиденных обстоятельств, сообщил журналистам глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ (со 2 октября займет должность советника председателя Банка России) Кирилл Тремасов.

"Динамика ключевой ставки будет зависеть от складывающейся ситуации в экономике. Наш прогноз содержит траекторию ключевой ставки, но надо понимать, что это траектория, которая соответствует базовому сценарию. Если экономика столкнется с новыми непредвиденными обстоятельствами, то динамика ключевой ставки может быть иной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли ставка превысить показатель 2022 года в 20%.

Он напомнил, что по итогам сентябрьского совета директоров, когда ставка выросла до 19%, ЦБ давал сигнал о возможном дальнейшем повышении.

Тремасов также сообщил, что инфляция по итогам 2024 года, вероятнее всего, превысит имеющийся официальный прогноз в 6,5-7%.

"Наша цель - вернуть к 4% по итогам следующего года. Официальный прогноз Банка России - 6,5-7% на конец этого года. Мы обновляем прогноз раз в квартал, ближайший будет опубликован в конце октября. Пока можно сказать, что инфляция, скорее всего, превысит тот официальный прогноз, который есть на сегодняшний день", - сказал он.

Как сообщалось, совет директоров Банка России 13 сентября принял решение повысить ключевую ставку на 100 б.п., до 19% годовых. Следующее заседание, где будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 25 октября. При этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала о том, что регулятор не исключает дальнейшего повышения ставки в октябре.

Кроме того, в конце сентября первый зампред правления ВТБ (MOEX: VTBR) Дмитрий Пьянов высказал мнение, что ключевая ставка ЦБ РФ может превысить максимальный для "нового времени" уровень в 20%. "Мы, возможно, уже до конца 2024 года (у нас осталось два заседания по ставке) можем легко поставить рекорд "нового времени" по значению ключевой ставки, пробив 20-процентную границу, которая наблюдалась в 2022 году", - отметил первый зампред ВТБ.

Наиболее вероятным представляется повышение ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года, считает главный экономист инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Параметры бюджета на 2025-2027 гг. во многом совпали с ранее просочившимися сведениями. Отметим, что Минфин намеревается увеличить относительно плановых расходы еще в текущем году, перенеся часть расходов, которые бюджет понес бы в следующем. В этой связи дефицит 2024 года увеличится до 3,3 трлн руб. и намного превысит последнюю оценку в 2,1 трлн руб. (1% ВВП). Кроме того, для покрытия растущего дефицита ведомство пересмотрело план заимствований через ОФЗ на 4К24, увеличив его до 2,4 трлн руб., - указывает эксперт в обзоре. - Мы положительно оцениваем бюджет на 2025-2027 гг. ввиду предполагаемого сокращения дефицита. Однако щедрая бюджетная политика в 4К24, будучи проинфляционным фактором, спровоцирует очередное повышение ставки: полагаем, 25 октября перед Банком России встанет выбор между повышением ставки на один или два процентных пункта. Нам на данный момент наиболее вероятным представляется повышение до 20% годовых".

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению днем во вторник на опасениях роста предложения на мировом рынке топлива.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 0,75%, до $71,15 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к указанному времени на 0,82%, до $67,61 за баррель.

Марка Brent завершила третий квартал падением на 16,9%, WTI за квартал потеряла 16,4%.

Негативным фактором для рынка остаются ожидания, что ОПЕК+ начнет постепенное увеличение добычи с 1 декабря. Эти планы могут получить подтверждение по итогам очередного заседания мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 2 октября.

Также рынок следит за событиями на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) накануне заявила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов "Хезболлы" в приграничном районе на юге Ливана. Между тем власти Ирана, которые поддерживают группировку, пока воздержались от нанесения или угроз нанесения ответных ударов по Израилю, отмечает MarketWatch.

Цены на нефть Urals в сентябре находятся в диапазоне $61,5-61,8 за баррель по сравнению с $68,2-68,4 за баррель по итогам августа, при этом дисконты к эталонной котировке "Североморский датированный" находятся на уровнях чуть выше августа - $12,5-12,8 за баррель против $12,3-12,6 за баррель, следует из данных Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Стоимость Североморского эталона снизилась на $6,5 за баррель - с $80,7 в августе до $74,26 за баррель по итогам сентября.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - "Североморский датированный" (NSD, отражает стоимость корзины из североморских сортов Брент, Фортиз, Осеберг, Экофиск и Тролль, а также американского сорта WTI Мидленд) с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах (считается по котировкам Argus) плюс стоимость транспорта до европейских. Стоимость транспорта устанавливается по методике ФАС (берутся данные Argus, методика пока не утверждена), а если ее не будет, то $2 за баррель.

По расчетам "Интерфакса", в сентябре для расчета НДПИ будет взята цена в $63,57 за баррель. По опубликованным Минэкономразвития данным, средний уровень цены нефти Urals за август 2024 года, которая будет применяться для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) по нефти, составил $72,07/баррель, в июле - $74,01/баррель, в июне - $69,58 за баррель, в мае - $67,37 за баррель, в апреле - $74,98 за баррель.

Банк России во вторник, 1 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 4 трлн 239,4 млрд рублей (при лимите 4 трлн 490 млрд рублей и спросе 4 трлн 239,4 млрд рублей) в среднем по ставке 18,86% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 24 сентября, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 410 млрд рублей (при лимите 3 трлн 410 млрд рублей и спросе 3 трлн 521,9 млрд рублей) в среднем по ставке 18,9% годовых.