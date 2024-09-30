Акции Газпрома и НОВАТЭКа остаются привлекательными для покупки - инвестбанк "Синара"

Акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа" остаются привлекательными для покупки, говорится в стратегии инвестиционного банка "Синара" на 4 квартал 2024 года.

"Основываясь на фундаментальных факторах, мы считаем "Газпром" и "НОВАТЭК" привлекательными, - пишут аналитики инвестбанка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев. - Первый не только улучшил финансовое положение за счет консолидации Сахалинской Энергии, но и стабильно показывал хорошие результаты в 1П24, что сильно повышает вероятность выплаты дивидендов за 2024 год, размер которых оцениваем в 30 руб. на акцию (доходность - 22%). Кроме того, "Газпрому" уже в будущем году, вероятно, не придется уплачивать дополнительный НДПИ. Что до "НОВАТЭКа", то в отсутствие официального подтверждения коммерческих отгрузок рынок не учитывает в котировках стоимость проекта "Арктик СПГ 2", тогда как СМИ, да и действия Минфина США, дают основания предположить, что газовозы неледового класса уже работают на маршруте".

Рекомендация экспертов инвестбанка для "Газпрома" - "покупать" с целевой ценой 155 руб./акцию. "С большой вероятностью можно предположить, что компания выплатит дивиденды за 2024 год, если учесть отличную отчетность за 1П24 и прогнозируемое на конец года отношение чистого долга к EBITDA (менее 2,0), - отмечают Бахтин и Мордовцев. - Проекты на среднесрочную перспективу, в том числе Амурский ГПЗ, турецкий хаб, наращивание прокачки по газопроводу "Сила Сибири", позволят генерировать больше денежных потоков".

Рекомендация для акций "НОВАТЭКа" - "покупать" с целью 1390 руб/акцию. Аналитики полагают, что "НОВАТЭК" располагает возможностями, чтобы развивать СПГ-проекты, обходясь без оборудования из ЕС или США. "Согласно сообщениям в СМИ, начались коммерческие отгрузки с проекта "Арктик СПГ 2", а строительство его второй линии завершится в этом году, - подчеркивается в материале. - Цель выйти в 2030-х на годовой объем производства 80 млн т не меняется. В 2024-2025гг "НОВАТЭК", скорее всего, примет ОИР по еще двум проектам, "Обскому СПГ" и "Мурманскому СПГ".

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