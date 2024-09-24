Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 13,05-13,25 руб. за юань во вторник - банк "Санкт-Петербург"

Курс валютной пары юань/рубль во вторник, вероятно, останется в диапазоне 13,05-13,25 руб. за юань, а цены на нефть должны задержаться выше $74/барр., говорится в обзоре аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Рубль в понедельник умеренно ослабился, - пишут аналитики. - При этом, по официальным курсам ЦБ, российская валюта смогла укрепиться к евро - такая динамика отражает глобальное ослабление евро. Сегодня курс CNY/RUB находится у 13,16 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Пока для курса сохраняет свою актуальность диапазон в 13,05-13,25 руб./юань".

Нефтяные цены в понедельник снизились на фоне публикации слабых индексов PMI в ряде стран. Тем не менее сегодня фьючерсы Brent вернулись к $74,8/барр., отмечают аналитики. По их мнению, поддержку котировкам оказывают планы по дальнейшему смягчению монетарной политики в Китае. На этом фоне цены на нефть должны задержаться выше $74/барр., если недельные данные по запасам в США не преподнесут неприятных сюрпризов рынку, считают в банке.

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