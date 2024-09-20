20 сентября 2024 года 15:40
Рубль днем дешевеет в паре с юанем на фоне немного ускорившей снижение нефти
Москва. 20 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в пятницу; рубль дешевеет на фоне нефти, котировки которой к середине торгов немного усилили темпы снижения. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,077 руб., что на 11 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 23 копейки, до 92,68 руб./$1, контракт EURRUBF вырос на 55 копеек, до 103,05 руб./EUR1.
Курс валютной пары юань/рубль вряд ли сможет закрепиться выше уровня в 13 рублей за юань в ближайшие торговые дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.
"Жду в пятницу перехода к консолидации, вероятно, волатильной, курса юаня на текущих уровнях. По моим оценкам, он продолжит удерживаться преимущественно в диапазоне 12,8-13,1 руб. и в пятницу; оснований для закрепления выше 13 руб. в ближайшей перспективе я не вижу. Напротив, на следующей неделе наиболее вероятным сценарием видится небольшой коррекционный откат биржевого юаня в направлении 12,5 руб. с расширением спреда биржевого и внебиржевого курсов - следствием появления навеса предложения на валютной секции Московской биржи перед налоговым периодом", - пишет эксперт в комментарии.
Возможно укрепление рубля в ближайшее время - локальными факторами поддержки будут выступать более высокие цены на нефть и приближение традиционного налогового периода, когда экспортеры продают валюту под рублевую ликвидность для фискальных платежей, говорится в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".
Цены на нефть эталонных марок умеренно опускаются днем в пятницу после активного роста по итогам прошлой сессии.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,52 за баррель, что на 0,47% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене на 0,28%, до $71,68 за баррель.
С начала недели обе марки подорожали более чем на 4% благодаря улучшению настроений инвесторов после снижения ставки Федрезервом сразу на 50 базисных пунктов, до 4,75-5%. Ожидается, что это простимулирует активность в американской экономике и положительно скажется на спросе на топливо.
Опубликовано: /Финмаркет/
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