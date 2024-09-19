Рынок акций РФ подрос к 2760п по индексу МосБиржи на фоне роста нефти и ослабления рубля

Москва. 19 сентября. Рынок акций РФ в четверг продемонстрировал смешанную динамику цен blue chips из-за локальной фиксации прибыли игроками, фактором поддержки выступило улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent превысил $75 за баррель) после решения Федрезерва США снизить ключевую ставку сразу на 0,5 п.п. Индекс МосБиржи поднялся к 2760 пунктам на фоне ослабления рубля, лидерами роста выступили бумаги ПАО "Сегежа Групп" (+4,6%) и "Норникеля" (+4%); во "втором эшелоне" подскочили акции ПАО "Евротранс" (+12,6%) на новостях о дивидендах.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2758,91 пункта (+0,3%, коридор колебаний в течение дня составил 2735-2780 пунктов), индекс РТС - 937,6 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 сентября, составил 92,6962 руб. (+1,025 рубля).

Подорожали также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +1,9% "префы"), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Подешевели акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,8% и -0,4% "префы"), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%).

Минэнерго РФ выступает за оставление дивидендов ПАО "РусГидро" в компании для направления их на инвестиции, ожидает решения, сообщил журналистам замглавы ведомства Евгений Грабчак. По его словам, ведомство надеется, "что будет поддержана позиция Минэнерго о направлении дивидендов на развитие компании с учётом тяжёлой финансово-экономической ситуации в компании и необходимости строительства дополнительной генерации на Дальнем Востоке".

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, на российском рынке акций в четверг доминировали покупатели, индекс МосБиржи постепенно продвигается к целевому рубежу 2800 пунктов. Конъюнктура пока этому благоприятствует: рубль продолжает нести потери, сырьевые цены, в том числе нефть, растут на фоне улучшения общего риск-аппетита после того, как ФРС США ожидаемо впервые с 2020 года понизила ключевую ставку. Сюрпризом от ФРС стало понижение ставки на 50 базисных пунктов вместо обычных 25 б.п. Мировые биржи торговались в уверенном "плюсе".

В пятницу решение по ключевой ставке примет Народный банк Китая, председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью, на российском рынке от дивидендов очистятся акции "Яндекса" (MOEX: YDEX) и "Фосагро" (MOEX: PHOR). В конце недели покупательская активность может быть невысокой, часть инвесторов может отложить торговые сделки до начала следующей недели, опасаясь реализации какого-либо негатива в выходные. Прогноз по индексу МосБиржи на 20 сентября - 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Аналитики УК "Первая" также полагают, что поддержку рынку акций оказывает рост котировок commodities. Локальный рост индекса МосБиржи с минимумов сентября 2024 года уже превысил 10%, тем самым индикатор пытается сломить нисходящую тенденцию последних месяцев.

Поддержку ценам на нефть оказало решение ФРС снизить ставку на 0,5 п.п. с прогнозом по снижению ставки к концу года еще на 0,75 п.п. Фундаментальное влияние на нефть оказывают вышедшие слабые данные по обрабатывающей промышленности, согласно которым две ведущие мировые экономики - США и Китай - продолжают замедляться, а также ожидания восстановления добычи в Ливии. На потенциально слабый спрос на нефть ориентируют и представители крупнейших сырьевых трейдеров Gunvor и Trafigura, отмечают эксперты.

Исходя из данных Минэнерго США, дефицит нефти в III квартале приблизится к 1 млн б/с. С учетом продления ограничений ОПЕК+ до декабря данная цифра вырастет до 1,26 млн б/с в последнем квартале года. На этом фоне фундаментальные факторы могут поддержать цены Brent и вернуть их в диапазон $75-85 за баррель, полагают аналитики УК "Первая".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, в четверг на мировых фондовых рынках преобладают позитивные настроения после того, как Федрезерв накануне снизил ключевую ставку впервые с марта 2020 г., причем сразу на 50 б.п., что по большей части соответствовало ожиданиям. До этого регулятор не менял ставку восемь заседаний подряд. На пресс-конференции глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что не считает решение запоздалым, и сообщил, что базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение ставки. Пауэлл также назвал решение по ставке рекалибровкой ДКП страны, которая сможет поддержать рынок труда и поможет бороться с инфляцией.

На рынке акций РФ утренние продажи сменились осторожными покупками на фоне подросшей нефти. Свежая статистика от Росстата по ценам промышленных производителей в августе показала рост на 1,4% после подъема на 1,1% в июле. Аналитики ожидали повышения в пределах 0,5%. За восемь месяцев цены промышленных производителей выросли на 6,4%.

С точки зрения технического анализа индекс МосБиржи вновь тестирует сопротивление в районе 2766 пунктов. Если индекс пройдет отметку 2780 пунктов, то может открыться возможность дойти до уровня 2800 пунктов, полагает Керимханов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций пока затрудняется с переходом к среднесрочному росту.

Рост большинства акций в четверг был обеспечен общим оптимизмом на рынке, а также более высокими ценами на сырьевые товары. Акционеры "Башнефти" (MOEX: BANE) (+3,3%) ждут дивидендов уже по итогам всего 2024 года, в то время как последняя отчетность показала сокращение чистой прибыли компании в I полугодии по МСФО на 30% г/г, что может снизить размер выплат. За 2023 год доходность по "префам" "Башнефти" составила 13,6%. Если котировки продолжат рост от годовых минимумов, текущие уровни могут стать привлекательными для долгосрочных позиций под будущие дивиденды, полагает аналитик.

Давление на акции "РусГидро", очевидно, оказали новости о поддержке Минэнерго РФ сценария распределения свободных средств компании на инвестиции вместо дивидендов.

На западных фондовых площадках в четверг наблюдалось ралли. Рынки более трезво оценивают итоги заседания ФРС, которые создают благоприятные предпосылки для роста как минимум золота и американских акций. В конце недели решения по процентным ставкам примут регуляторы Японии и Китая, а Япония может стать одной из развитых экономик, проводящих цикл ужесточения монетарных условий. Индексы МосБиржи и РТС на фоне колебаний рубля показали разнонаправленные изменения и оставались ниже сопротивлений 2800 пунктов и 955 пунктов соответственно. В конце недели настроения на российском рынке могло бы поддержать дальнейшее восстановление цен на нефть, которое также может помочь курсу рубля перед приближением налогового периода. Переход к среднесрочному восходящему тренду по российским акциям при этом пока остается под вопросом, считает Кожухова.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов отметил рост цен на золото, которые поднялись выше $2600 за унцию после заседания ФРС и поддерживают акции золотодобывающих компаний. Интрига со ставкой снята, и на первый план выходят макроэкономические данные, по которым можно будет понять, сможет ли экономика США совершить "мягкую посадку", полагает он.

"Снижение ставки в Штатах может повлечь за собой увеличение притоков в "золотые" фонды. Кроме этого, исторические данные подтверждают, что снижение ставки в США позитивно влияет на цену золота. Так, в 2008 году на фоне экономического кризиса и резкого снижения ставки ФРС золото росло в цене. Геополитическая неопределенность подталкивает мировые ЦБ скупать драгметалл, что также толкает его стоимость вверх. Целевой ценой для золота выступает рубеж $2700 за унцию. Потенциал роста невысок, однако золото устойчиво, чем не могут похвастаться другие активы", - считает Головинов.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подскочил на 2,1%, австралийский ASX Australia - на 0,6%, южнокорейский Kospi прибавил 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2%), уверенно "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,8-1,9%) и США (индексы к 18:50 МСК прибавили 1-2,9% во главе с Nasdaq).

ФРС в среду снизила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 50 базисных пунктов (б.п.) - до 4,75-5% годовых. Это первое снижение ставки с марта 2020 года и рекордное с 2008 года. До этого Федрезерв не менял ставку восемь заседаний подряд.

Центробанк не опоздал со снижением процентных ставок, заявил глава регулятора Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции по итогам заседания. По его словам, Федрезерв может замедлить смягчение ДКП, если инфляция окажется устойчивой. Корректировка ставок на 50 б.п. вместо традиционных 25 б.п. не означает, что ФРС перешла на такой шаг, хотя базовый сценарий предполагает дальнейшее снижение, добавил Пауэлл.

Новый медианный прогноз руководителей ФРС предполагает, что к концу текущего года ставка будет составлять около 4,4%, что предусматривает снижение на 50 б.п. в совокупности по итогам двух оставшихся заседаний, а за следующий год размер ставки, как ожидается, уменьшится еще на 100 б.п.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 12 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный уровень за последние четыре месяца. Аналитики в среднем прогнозировали сохранение числа заявок на уровне 230 тыс., по данным Trading Economics.

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США во II квартале 2024 года увеличилось на 10,7% и составило $266,8 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны. Это максимальный показатель с первого квартала 2022 года. Согласно пересмотренным данным, в первом квартале дефицит составлял $241 млрд, а не $237,6 млрд, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали роста на 9,4% с объявленного прежде уровня - до $260 млрд, согласно данным Trading Economics.

В пятницу решения относительно процентных ставок объявят Народный банк Китая и Банк Японии. Рынок ожидает от них сохранения ставок на прежнем уровне, однако от японского регулятора также ждет сигналов о дальнейшем ужесточении ДКП.

На нефтяном рынке в четверг цены выросли на итогах заседания Федрезерва и данных о нефтяных запасах в США.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в четверг составила $75,04 за баррель (+1,9% и -0,1% накануне), октябрьская цена фьючерсов на WTI - $72,34 за баррель (+2% и -0,4% в среду).

Теперь внимание рынка, скорее всего, переключится на ситуацию с глобальным спросом на топливо, написали аналитики ING. "Разумеется, ключевую роль в плане спроса играет Китай, однако в последнее время также появлялись сообщения о том, что НПЗ в Европе сокращают загрузку мощностей из-за слабой рентабельности", - добавили они.

Также накануне стало известно, что запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,63 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали сокращения всего на 100 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Евротранс" (+12,6%, до 132,9 рубля), "префы" ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+11,1%), акции ПАО "Светофор групп" (MOEX: SVET) (+6,9% и +4,2% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+4,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+3,5%), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,5%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+3,4%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,3%).

"ЕвроТранс" рассчитывает по итогам III квартала выплатить промежуточные дивиденды в размере 8-10 руб. на акцию, сообщил генеральный директор компании Олег Алексеенков в обращении к акционерам.

Согласно прогнозу компании, по итогам 2024 года выручка составит 148 млрд рублей, EBITDA - 14,2 млрд рублей, а чистая прибыль - 6 млрд рублей.

"Если говорить о дивидендах, то уже выплачено 2,5 рубля за первый квартал. 4,32 рубля - это то, что рекомендовано за второй квартал и подлежит утверждению собранием акционеров 30 сентября, и очевидно, мы это с вами утвердим. Ну и за третий квартал планируем дивиденды на уровне 8-10 рублей (на акцию) и плюс 15 рублей по итогам года. Вот таким нарастающим темпом - примерно 30 рублей дивидендная доходность за 2024 год - то, что мы прогнозируем на текущий момент. Такой консервативный, осторожный прогноз", - сказал Алексеенков.

Подешевели в четверг акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,7%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-2,3%), ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-2,2% и -2,6% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 70,34 млрд рублей (из них 8,79 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,99 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,09 млрд рублей на акции "Газпрома").