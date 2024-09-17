Рубль утром снижается в паре с юанем, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти

Москва. 17 сентября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром во вторник; рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику котировок нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,939 руб. (+1,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 16,28 коп. выше уровня действующего официального курса.

Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, для расчетов в валютах дружественных государств в июле 2024 года ($4,560 млрд) превысило суммарный внешнеторговый профицит для расчетов без учета категории валюты ($4,515 млрд), согласно данным о валютной структуре расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам, опубликованным на сайте ЦБ РФ.

В то же время баланс внешнеторговых расчетов, выполненных в токсичных валютах, в июле уменьшился, но остался отрицательным третий месяц подряд - минус $77 млн после минус $195 млн в мае и минус $419 млн в июне.

Радикально упал в июле размер профицита по платежам в российских рублях - до $32 млн после $3,368 млрд в июне и среднемесячных $3,789 млрд в первом полугодии текущего года.

Июль был первым полным месяцем после введения в июне санкций США в отношении Московской биржи и ее расчетных структур, за которым последовала остановка биржевых торгов долларом США, евро и гонконгским долларом.

В расчетах за импортные поставки в РФ в июле продолжилось увеличение доли рублевых платежей, она обновила максимум, достигнув 43,7%, одновременно снизилась доля платежей в токсичных валютах, которая составила 19,8%, впервые оказавшись ниже 20%.

При расчетах за российский экспорт в европейские страны доля платежей в токсичных валютах в июле также обновила минимум - 21,6% после 29,7% в июне. При этом доля рублевых платежей достигла нового максимума в 66,7% после 59,7% в июне.

ЦБ РФ неоднократно отмечал, что курс рубля в условиях действия валютных ограничений определяется в большей степени балансом спроса импортеров на иностранную валюту и предложения иностранной валюты со стороны экспортеров.

Цены на нефть эталонных марок растут вторые торги подряд на опасениях относительно возможного сокращения поставок, пишет Trading Economics.

Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляла $73,08 за баррель, что на 0,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром увеличились на 0,8% и достигли $70,64 за баррель.

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган "Франсин" привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.