Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 17 сентября. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе очередного повышения ключевой ставки на сентябрьском заседании ЦБ РФ, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Центральным событием 13 сентября для российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была повышена на 100 базисных пунктов - до 19% годовых. Такой вариант повышения ставки фигурировал в ожиданиях рынка. Изначально базовым прогнозом большинства аналитиков было сохранение ставки на уровне 18% годовых. Однако после публикации Росстатом данных за август и начало сентября ряд экспертов пересмотрели свои прогнозы в сторону повышения ставки до 19-20%.

Dow Jones Industrial Average уверенно вырос по итогам торгов в понедельник, обновив рекордный максимум. S&P 500 завершил сессию в небольшом плюсе, Nasdaq Composite снизился. На этой неделе все внимание рынка направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет во вторник-среду. Трейдеры уверены, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку, однако величина снижения остается под вопросом. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения Федрезервом на 50 базисных пунктов оценивается трейдерами в 63%, по данным CME FedWatch. Кроме того, на этой неделе также будет опубликован ряд важных статданных, в том числе, отчеты о динамике розничных продаж и промпроизводства в США.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник показывают разнонаправленные изменения, при этом торги в материковом Китае и Южной Корее не проводятся из-за государственных праздников. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:28 МСК увеличился на 1,6%. Он растет четвертые торги подряд и находится на максимуме за две недели. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:17 МСК прибавил 0,3%. Индекс поднимается четвертую сессию подряд. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов уменьшилось на 1%, чему способствовало, в том числе, существенное снижение стоимости представителей технологической отрасли вслед за аналогичными движениями на американском рынке.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок растут вторые торги подряд на опасениях относительно возможного сокращения поставок. Цена ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 МСК составила $73,13 за баррель, что на 0,52% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. По итогам прошлой сессии эти контракты подорожали на 1,6% - до $72,75 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи утром увеличились на 0,73% и достигли $70,6 за баррель. В понедельник контракт вырос в цене на 2,1% - до $70,09 за баррель, что является максимальным уровнем с начала сентября.

Цены на нефть продолжают рост, поскольку "тревога по поводу поставок, связанная с рядом более длительных, чем ожидалось, перебоев в добыче" в Мексиканском заливе помогли компенсировать нарастающие опасения относительно вероятного сокращения спроса в Китае после разочаровывающих данных по экономике страны", полагает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, которого цитирует MarketWatch.

Прошедший по Мексиканскому заливу ураган "Франсин" привел к тому, что более 12% нефтедобывающих и 16% газодобывающих мощностей в данном регионе по-прежнему не работали в понедельник, хотя добыча постепенно восстанавливается.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 16 сентября выросла на четверть относительно предыдущего торгового дня и оказалась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,16 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,512 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,12% и составил 104,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (14-16 сентября) потерял 0,04%, опустившись до 918 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "ДОМ.РФ-001P-05R" (-0,85%), "Эталон-финанс-П03" (-0,79%) и "Почта России БО-002P-03" (-0,57%), а в лидерах повышения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,31%), "АФК Система-001Р-07" (+0,11%) и "Магнит БО-004Р-01" (+0,1%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение 3-летних облигаций серии 001Р-11R на 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 10 сентября. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 1,2% годовых.

ООО "Бианка Премиум" завершило размещение 3-летних дебютных облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 23% годовых на весь срок обращения. По займу будут предусмотрены call-опционы в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

ООО "Газпром капитал" установило спред к ключевой ставке ЦБ по выпуску 3-летних облигаций серии БО-003Р-04 на уровне 1,1% годовых. Переменные купоны будут ежемесячными. Сбор заявок на выпуск прошел 13 сентября без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 18 сентября.

ООО "Строй система механизация" ("ССМ") 19 сентября начнет размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 25% годовых до погашения. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента (call-опцион) в дату окончания 6-го купонного периода (19 марта 2026 года). Ранее компания на долговой рынок не выходила.

Экспобанк в первой декаде октября планирует провести сбор заявок на выпуск 5-летних облигаций серии 001P-02 с офертой через 2 года объемом 5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки ЦБ, плюс премия. Ориентир премии - не выше 275 базисных пунктов. Выпуск будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам.

ЛК "Европлан" (MOEX: LEAS) установила ставку 11-15 купонов облигаций серии БО-03 на уровне 19,5% годовых. Выпуск БО-03 объемом 5 млрд рублей был размещен в октябре 2019 года сроком на 10 лет. Ставка 1-6 квартальных купонов установлена на уровне 8,8% годовых.

ООО "Омега" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 23% годовых. Размещение дебютных облигаций со сроком обращения 3,5 года номинальным объемом 600 млн рублей началось 24 июля. В настоящее время размещены бумаги на 401,483 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов переменная. Формула для расчета: спред к ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на 5-й рабочий день до даты начала купонного периода, плюс 4% годовых. По займу будет предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го и 42-го купонов.

ООО "ИСК Петроинжиниринг" установило ставку 13-20-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,75% годовых. Пятилетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в сентябре 2021 года по ставке квартального купона 9,75% годовых до оферты с исполнением 25 сентября 2024 года. Других выпусков облигаций компании в обращении в настоящее время нет.

ООО "Пионер-лизинг" (Чебоксары) установило ставку 69-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 24,25% годовых. Размещение 10-летних облигаций номинальным объемом 300 млн рублей началось 15 марта 2019 года и закончилось в сентябре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14% годовых. Ставки последующих купонов переменные, рассчитываются по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату начала предыдущего купона, плюс 6,25% годовых. Купоны выплачиваются ежемесячно.

МФК "Быстроденьги" установила ставку 30-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 24% годовых. Компания завершила размещение 3-летнего выпуска номинальным объемом 150 млн рублей в июле 2022 года, реализовав 88% займа на 132,085 млн рублей. Бонды размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Ставки 5-36-го купонов рассчитываются по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%. Купоны ежемесячные.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) приняло решение 2 октября досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-05 объемом 5 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 17-го купонного периода. Десятилетний выпуск (с погашением в апреле 2026 года) был размещен в апреле 2016 года по ставке полугодового купона 13% годовых. Ставка текущего, 17-го, купона - 9,75% годовых. По выпуску 8 октября предстояло исполнение оферты, которую компания заменила на call-опцион.