"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD 112 и $116, что отражает потенциал роста на 37% и 40% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Стоимость акций Baidu стабильно снижается уже больше года, несмотря на неплохие в целом финансовые результаты, - отмечает эксперт. - Компания планомерно реализуют стратегию по отходу от бизнес-модели традиционного "поисковика" и все более широко внедряет в продукты свои разработки в области ИИ. С другой стороны, все еще не до конца понятно, сможет ли Baidu удержать лидерство на китайском рынке ИИ в долгосрочной перспективе и успешно монетизировать свои разработки".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный одноименной поисковой платформой, аналогом Google в Китае.

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