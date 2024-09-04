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04 сентября 2024 года 12:52
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD 112 и $116, что отражает потенциал роста на 37% и 40% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова. "Стоимость акций Baidu стабильно снижается уже больше года, несмотря на неплохие в целом финансовые результаты, - отмечает эксперт. - Компания планомерно реализуют стратегию по отходу от бизнес-модели традиционного "поисковика" и все более широко внедряет в продукты свои разработки в области ИИ. С другой стороны, все еще не до конца понятно, сможет ли Baidu удержать лидерство на китайском рынке ИИ в долгосрочной перспективе и успешно монетизировать свои разработки". Baidu - китайский интернет-холдинг, известный одноименной поисковой платформой, аналогом Google в Китае. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-BAIDU-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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04 сентября 2024 года 19:34
Рынок акций РФ в среду превысил 2600п по индексу МосБиржи в рамках коррекции, лидировали Globaltrans и "Сегежа"
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.04 сентября 2024 года 15:43
Рубль, вероятно, будет торговаться в диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань в ближайшие дни - Freedom Finance Global
Курс валютной пары доллар/рубль может колебаться в рамках 88-92 руб./$1, пары евро/рубль - в коридоре 98-102 руб./EUR1, пары юань/рубль - в диапазоне 12,3-12,8 руб. за юань в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчаков. Рубль подешевел на фоне негативных... читать дальше
.04 сентября 2024 года 15:35
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.04 сентября 2024 года 15:06
Курс рубля, скорее всего, не выйдет из диапазона 12,5-13 руб./юань в краткосрочной перспективе - ПСБ
Курс рубля, скорее всего, не выйдет из диапазона 12,5-13 руб./юань в краткосрочной перспективе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Минфин перевыполнил план по сборам нефтегазовых доходов в бюджет, что позволит нарастить покупки юаней и золота в ФНБ в сентябре более чем в 7 раз,... читать дальше
.04 сентября 2024 года 14:45
Дивидендный фактор может поддержать акции "Яндекса" в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "Яндекса" в целом присоединились к общерыночному падению, которое началось в мае, но теперь пытаются найти поддержку у отметки... читать дальше
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.04 сентября 2024 года 13:26
Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций "Московской биржи" и целевую цену на уровне 250 руб. за бумагу, сообщается в обзоре банка. "Мосбиржа" опубликовала данные по объемам торгов за август 2024 года. Совокупный оборот на всех площадках Мосбиржи в августе упал на 2% г/г (-2% м/м), но... читать дальше
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