Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем на фоне активно дешевеющей нефти

Москва. 3 сентября. Китайский юань развернулся вверх и уверенно дорожает на Московской бирже днем во вторник. Рубль перешел к снижению после небольшого укрепления на старте торгов и активно дешевеет на фоне негативной динамики на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 12,169 руб., что на 12,4 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск опустился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 73 копейки, до 88,62 руб./$1, контракт EURRUBF уменьшился на 61 копейку, до 97,7 руб./EUR1.

"В понедельник значительный дефицит юаней на рынке сохранялся. Стоимость юаней на Московской бирже на (RUSFARCNY O/N) в понедельник достигала 52,5% после 42,2% в пятницу. ЦБ второй день подряд через свопы предоставил банкам рекордный, сверхлимитный объем юаней (около 35 млрд юаней при лимите в 30 млрд юаней). То, что регулятор не увеличивает лимит юаневых свопов, может свидетельствовать о краткосрочном характере дефицита у кого-то из крупных участников рынка. Сохранение или усиление дефицита может оказать определенное влияние на курс, даже при покрытии разрыва ликвидности ресурсами регулятора. Однако это влияние на курс, вероятно, не будет существенным. Поддержать дальнейшее движение курса к более высоким уровням может сезонный рост спроса на валюту со стороны импортеров после ухода навеса ее предложения в период уплаты налогов. В краткосрочной перспективе вероятно закрепление биржевой стоимости юаня в районе 12-12,25 руб.", - отмечает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Цены на нефть эталонных марок начали резко снижаться днем во вторник на опасениях по поводу роста китайской экономики.

Котировки ноябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск упали на 2,21%, до $75,81 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к указанному времени на 1,52%, до $72,42 за баррель.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов указывает на спад активности в секторе, и промышленный PMI находится ниже этого уровня четвертый месяц.

Банк России во вторник, 3 сентября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 680 млрд рублей (при лимите 1 трлн 680 млрд рублей и спросе 1 трлн 974,5 млрд рублей) в среднем по ставке 17,82% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 27 августа, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 456 млрд рублей (при лимите 3 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 456 млрд рублей) в среднем по ставке 17,93% годовых.