.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром просел ниже 2720п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, лидирует в откате "Сегежа Групп"
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в июле составил 3,3% против уточненных 2,7% в июне
Рост промпроизводства в РФ в июле ускорился до 3,3% после роста на 2,7% в июне, сообщил Росстат. Данные в июле оказались лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 2,6%.
 
Росстат: ВВП в 1-м полугодии вырос на 4,6%. Минэкономразвития: рост за 7 месяцев - 4,4%
ВВП РФ в 1-м полугодии 2024 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6%. Такую оценку распространила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В середине августа Росстат опубликовал первую...
 
Управление бизнесом в Россию вернули 8 из 10 ЭЗО
Восемь из 10 компаний, получивших от государства статус экономически значимых компаний (ЭЗО), завершили судебные процессы по приостановке корпоративных прав своих иностранных головных компаний - суд удовлетворил соответствующие требования...
 
Малый бизнес получит льготы по патентным пошлинам
Субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) предоставят льготы по патентным пошлинам - они должны будут внести лишь 35% от всей суммы, рассказали "Известиям" в пресс-службе Роспатента. Речь идет о государственном сборе, который нужно...
 
28 августа 2024 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел ниже 2720п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, лидирует в откате "Сегежа Групп"

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, Brent просела ниже $79,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже 2720 пунктов. В лидерах отката выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-10,2%) на фоне отчета за II квартал по МСФО, просели бумаги "НОВАТЭКа" после рекомендаций совета директоров по размеру дивидендных выплат за первое полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2716,91 пункта (-0,5%), индекс РТС - 935,59 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составляет 91,4807 руб. (-29,38 копейки).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group представил результаты за II квартал 2024 года по МСФО на уровне ожиданий рынка, увеличив показатель OIBDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6% (относительно предыдущего квартала - на 27%) - до 3,21 млрд рублей. Выручка Segezha за II квартал составила 26,107 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее и на 14% больше, чем в I квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж, отмечают в холдинге.

В то же время, чистый убыток Segezha достиг 4,312 млрд рублей, увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%, по сравнению с I кварталом - сократившись на 17%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" прогнозировали чистый убыток холдинга во II квартале этого года на уровне 5,1 млрд рублей, выручку - 25,57 млрд рублей, OIBDA - 3,2 млрд рублей.

Объем чистого долга Segezha по итогам II квартала 2024 года увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

Также подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9% и -5,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%, до 976,6 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ожидания рынка по размеру дивидендов сложились в среднем на уровне 39 рублей (с широким диапазоном от 35 до 47,5 рублей).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, торги на рынке акций проходят по ожидаемому сценарию: индекс МосБиржи накануне натолкнулся на сильное сопротивление 2800 пунктов, от которого началось снижение, продолжившееся в среду. Одной из причин негативной динамики является упавшая нефть, которая корректируется после роста, произошедшего на заявлении главы ФРС США о наступлении периода снижения ключевой ставки. Сопротивление $81 за баррель Brent нефтяным "быкам" не покорилось, и от него начался откат, отмечает эксперт.

В ближайшее время инвесторы будут более остро реагировать на негативные новости, и зачастую игнорировать позитив. Другим негативом для российского рынка стала информация, что в ближайшее время будет обнародован перечень поручений главы государства для борьбы с инфляцией. Серьезность ситуации в этом вопросе говорит о том, что 13 сентября ЦБ РФ вполне может поднять ключевую ставку до 20% годовых и сохранить при этом жесткую риторику. В итоге индекс Мосбиржи сохраняет шансы начать закрывать нелогичный "гэп" понедельника, считает Антонов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после мощного роста в понедельник текущее движение рынка вниз выглядит как техническая коррекция. Ближайшая поддержка по индексу МосБиржи находится в районе 2700 пунктов. Тем не менее, вероятность роста в дальнейшем остается достаточно высокой, поскольку текущие цены выглядят весьма привлекательно. Поэтому на горизонте нескольких месяцев не исключено, что покупатели активизируются. Фундаментальный уровень индекса МосБиржи находится на уровне 3800 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2700-2775 пунктов.

"С оптимизмом смотрим на бумаги "ЛУКОЙЛа". До конца недели компания может представить отчетность за первое полугодие. Кроме этого, техническая картина также настраивает на продолжение восстановления котировок акций. Также ждём сохранение восходящей динамики бумаг "Татнефти", - отметил он.

Предположения о том, что инвесторы в начале недели были излишнее оптимистичны по отношению к акциям "НОВАТЭКа" и "Газпрома", оправдались, считает аналитик. Во вторник эти бумаги возобновили снижение, также просел Сбербанк, полностью нивелировав рост понедельника. Заметно хуже рынка выглядели акции компаний с высоким долгом: "Сегежи групп", "Мечела", АФК "Система" и ТМК. Негативно отреагировали на полугодовые отчеты акции "М.Видео" (MOEX: MVID) и "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH). Обновили годовой минимум акции "АЛРОСА" после того, как совет директоров рекомендовал выплатить 2,49 руб. на бумагу в качестве дивидендов за первое полугодие, отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" напомнили, что в среду вечером выйдут очередные данные Росстата по недельной инфляции, и любые признаки замедления инфляционного давления окажут поддержку фондовому рынку во второй половине недели. Несмотря на повышенную рыночную волатильность, минимумы августа ограничивают риски снижения индексов, в то время как потенциал восстановления в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи сохраняется на фоне позитивной корпоративной отчетности и решений эмитентов по промежуточным дивидендам.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения ослабления спроса на сырье в Китае. В частности, аналитики Goldman Sachs понизили средний прогноз и диапазон цен на нефть марки Brent на 2025 год на $5 за баррель, ссылаясь на более медленный рост спроса в Китае. В банке прогнозируют средний диапазон котировок Brent в следующем году на уровне $70-85 за баррель, а средний уровень цен на нефть Brent в 2025 году на уровне $77 за баррель вместо $82 ранее, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,02-0,2% в ожидании отчетности Nvidia за второй квартал и на статданных по американской экономике; индекс Dow Jones (+0,02%) установил новый исторический максимум.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Производитель графических процессоров Nvidia обнародует квартальную отчетность в среду после закрытия торгов. Аналитики полагают, что выручка компании в апреле-июне выросла более чем в два раза, что все равно будет замедлением по сравнению с первым кварталом, когда показатель подскочил более чем втрое.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,01-0,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Как стало известно во вторник, инфляция в Австралии замедлилась до 3,5% в июле после роста на 3,8% в июне благодаря снижению цен на электроэнергию. В то же время темпы роста потребительских цен в стране остаются выше целевого диапазона, составляющего 2-3%.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США (выйдут в четверг) и отчет о доходах и расходах американцев за июль (выйдет в пятницу), включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продавцов после коррекционного снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $79,36 за баррель (-0,2% и -2,3% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $75,36 за баррель (-0,2% и -2,4% во вторник).

Снижение котировок сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность между Израилем и движением "Хезболла", а также новости о сокращении добычи в Ливии.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается, несмотря на объявленную приостановку.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (-8,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,1%), бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,7%), бумаги "ВУШ Холдинг" (-3,7%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,2%).

Выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,1%), SFI (MOEX: SFIN) (+2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+1,6%).

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого полугодия 2024 года получил чистую прибыль на уровне 15,2 млрд рублей против 10,9 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,16 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,68 млрд рублей на бумаги ПАО "Сегежа Групп" и 1,66 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 августа 2024 года 19:26
Рубль в среду подешевел в паре с юанем на снижении активности экспортеров после уплаты налогов
Москва. 28 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду. Рубль подешевел в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день.    читать дальше
.
28 августа 2024 года 19:24
Рынок акций РФ в среду просел ниже 2700п по индексу МосБиржи, лидером отката стала "Сегежа Групп" из-за планов SPO
Москва. 28 августа. Рынок акций РФ в среду продолжил снижение под давлением ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, нефть Brent просела ниже $79 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже рубежа 2700 пунктов. В лидерах падения выступили обновившие минимумы акции ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-22,6%) после известий о планах компании провести допэмиссию (SPO) и на фоне отчета за II квартал по МСФО.    читать дальше
.
28 августа 2024 года 19:00
"БКС МИ" сохраняет прогнозную цену акций ММК на уровне 76 руб
"БКС Мир Инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив акций "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") и прогнозную цену на уровне 76 руб. за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Оксаны Холоденко. "Бумаги компании потеряли с начала года 15%, за...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение котировок UST
Москва. 28 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на небольшое снижение на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ незначительно сузились.    читать дальше
.
28 августа 2024 года 18:40
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций Сегежи на уровне "держать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций ГК "Сегежа" на уровне "держать" по результатам компании за 2К24 по МСФО, говорится в комментарии аналитика Александра Гайды. "Как следует из опубликованных сегодня результатов "Сегежи" за 2К24 по МСФО, выручка увеличилась на 14% к/к до 26,1...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 18:21
"КИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций АФК Система до 24 руб
ИТ Финанс Брокер" понизил целевую цену акций АФК "Система" с 30 руб. до 24 руб. на фоне объявленной дополнительной эмиссии ГК "Сегежа", дочерней компании АФК "Система", сообщается в комментарии аналитиков. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка,...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 18:06
Промежуточные дивиденды НОВАТЭКа разочаровали инвесторов - Freedom Finance Global
Промежуточные дивиденды "НОВАТЭКа" разочаровали инвесторов, говорится в комментарии ведущего аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал акционерам на внеочередном общем собрании, назначенном на 30 сентября, утвердить выплату промежуточных...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 17:38
"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Henderson
"Альфа-банк" сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Henderson с целевой ценой на уровне 810 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков. "Henderson опубликовал финансовые показатели за 1П24. Выручка за 1П24 выросла на 32% г/г при росте маржи EBITDA на 1,4 п. п. г/г, до 25,9% (до...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 17:11
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг акций ЕвроТранса на уровне "покупать"
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг акций "ЕвроТранса" на уровне "покупать", но оценивает инвестиционные риски как высокие, говорится в обзоре. "ЕвроТранс" опубликовал результаты за 1П24 по МСФО. На фоне высоких цен на нефтепродукты в России и роста объемов оптовой торговли выручка...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 16:42
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Группы Астра
"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Группы Астра" и целевую цену на уровне 574 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 6% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Никиты Степанова. "Компания выпустила хороший отчет по итогам 6 месяцев 2024...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 16:14
Акции Газпром нефти могут вырасти до 700 руб. к концу текущего года - Freedom Finance Global
Акции "Газпром нефти" могут вырасти до 700 руб. к концу текущего года, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов в размере 51,96 руб. на акцию, как и...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 15:46
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций Henderson
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций Henderson и целевую цену на уровне 1000 руб. за бумагу, что соответствует потенциалу роста на 57% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Результаты Henderson за полугодие немного превзошли наши ожидания, как и...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 15:44
Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем на снижении активности экспортеров после уплаты налогов
Москва. 28 августа. Китайский юань незначительно повышается на Московской бирже днем в среду; рубль дешевеет в условиях снижения спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров, которые в основном уже завершили перечисление в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце пришелся на сегодняшний день.    читать дальше
.
28 августа 2024 года 15:25
Вероятен рост интереса инвесторов к акциям Группы Астра - Альфа-банк
Вероятен рост интереса инвесторов к акциям "Группы Астра" по мере приближения к высокому сезону в IT-индустрии, полагают аналитики Альфа-банка. "Результаты "Группы Астра" за 2К24 вышли в рамках ожиданий и сезонных трендов, - отмечают эксперты Анна Курбатова и Олеся Воробьева. - Мы отмечаем высокую...    читать дальше
.
28 августа 2024 года 15:02
Акции Whoosh не интересны для покупок в настоящее время - ПСБ
Акции Whoosh не интересны для покупок в настоящее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка ( ПСБ). "Накануне компания представила отчет по МСФО за I полугодие. Выручка увеличилась на 42% г/г, EBITDA - на 36%, а чистая прибыль рухнула на 80%, составив лишь 0,26 млрд рублей, - отмечают...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.