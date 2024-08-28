Рынок акций РФ утром просел ниже 2720п по индексу МосБиржи из-за слабости нефти, лидирует в откате "Сегежа Групп"

Москва. 28 августа. Рынок акций РФ утром в среду продолжил снижение по большинству blue chips на фоне ухудшения внешней сырьевой конъюнктуры (подешевели металлы, Brent просела ниже $79,5 за баррель) и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок; индекс МосБиржи опустился ниже 2720 пунктов. В лидерах отката выступили акции ПАО "Сегежа Групп" (-10,2%) на фоне отчета за II квартал по МСФО, просели бумаги "НОВАТЭКа" после рекомендаций совета директоров по размеру дивидендных выплат за первое полугодие.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2716,91 пункта (-0,5%), индекс РТС - 935,59 пункта (-0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 28 августа, составляет 91,4807 руб. (-29,38 копейки).

Лесопромышленный холдинг Segezha Group представил результаты за II квартал 2024 года по МСФО на уровне ожиданий рынка, увеличив показатель OIBDA по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,6% (относительно предыдущего квартала - на 27%) - до 3,21 млрд рублей. Выручка Segezha за II квартал составила 26,107 млрд рублей, что на 24% больше, чем годом ранее и на 14% больше, чем в I квартале. Рост произошел на фоне увеличения объемов продаж, отмечают в холдинге.

В то же время, чистый убыток Segezha достиг 4,312 млрд рублей, увеличившись относительно прошлогоднего показателя на 11%, по сравнению с I кварталом - сократившись на 17%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" прогнозировали чистый убыток холдинга во II квартале этого года на уровне 5,1 млрд рублей, выручку - 25,57 млрд рублей, OIBDA - 3,2 млрд рублей.

Объем чистого долга Segezha по итогам II квартала 2024 года увеличился на 5% по сравнению с концом I квартала и составил 140,9 млрд рублей. Соотношение чистого долга к LTМ OIBDA вернулось на уровень 13х после понижения до 12х в I квартале.

Также подешевели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-3,9% и -5,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-1,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,1% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%, до 976,6 рубля), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 35,5 рубля на акцию, сообщил эмитент. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", ожидания рынка по размеру дивидендов сложились в среднем на уровне 39 рублей (с широким диапазоном от 35 до 47,5 рублей).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, торги на рынке акций проходят по ожидаемому сценарию: индекс МосБиржи накануне натолкнулся на сильное сопротивление 2800 пунктов, от которого началось снижение, продолжившееся в среду. Одной из причин негативной динамики является упавшая нефть, которая корректируется после роста, произошедшего на заявлении главы ФРС США о наступлении периода снижения ключевой ставки. Сопротивление $81 за баррель Brent нефтяным "быкам" не покорилось, и от него начался откат, отмечает эксперт.

В ближайшее время инвесторы будут более остро реагировать на негативные новости, и зачастую игнорировать позитив. Другим негативом для российского рынка стала информация, что в ближайшее время будет обнародован перечень поручений главы государства для борьбы с инфляцией. Серьезность ситуации в этом вопросе говорит о том, что 13 сентября ЦБ РФ вполне может поднять ключевую ставку до 20% годовых и сохранить при этом жесткую риторику. В итоге индекс Мосбиржи сохраняет шансы начать закрывать нелогичный "гэп" понедельника, считает Антонов.

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", после мощного роста в понедельник текущее движение рынка вниз выглядит как техническая коррекция. Ближайшая поддержка по индексу МосБиржи находится в районе 2700 пунктов. Тем не менее, вероятность роста в дальнейшем остается достаточно высокой, поскольку текущие цены выглядят весьма привлекательно. Поэтому на горизонте нескольких месяцев не исключено, что покупатели активизируются. Фундаментальный уровень индекса МосБиржи находится на уровне 3800 пунктов, полагают эксперты "БКС МИ".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в диапазоне 2700-2775 пунктов.

"С оптимизмом смотрим на бумаги "ЛУКОЙЛа". До конца недели компания может представить отчетность за первое полугодие. Кроме этого, техническая картина также настраивает на продолжение восстановления котировок акций. Также ждём сохранение восходящей динамики бумаг "Татнефти", - отметил он.

Предположения о том, что инвесторы в начале недели были излишнее оптимистичны по отношению к акциям "НОВАТЭКа" и "Газпрома", оправдались, считает аналитик. Во вторник эти бумаги возобновили снижение, также просел Сбербанк, полностью нивелировав рост понедельника. Заметно хуже рынка выглядели акции компаний с высоким долгом: "Сегежи групп", "Мечела", АФК "Система" и ТМК. Негативно отреагировали на полугодовые отчеты акции "М.Видео" (MOEX: MVID) и "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH). Обновили годовой минимум акции "АЛРОСА" после того, как совет директоров рекомендовал выплатить 2,49 руб. на бумагу в качестве дивидендов за первое полугодие, отметил Головинов.

Аналитики компании "Цифра брокер" напомнили, что в среду вечером выйдут очередные данные Росстата по недельной инфляции, и любые признаки замедления инфляционного давления окажут поддержку фондовому рынку во второй половине недели. Несмотря на повышенную рыночную волатильность, минимумы августа ограничивают риски снижения индексов, в то время как потенциал восстановления в направлении 2900 пунктов по индексу МосБиржи сохраняется на фоне позитивной корпоративной отчетности и решений эмитентов по промежуточным дивидендам.

Давление на нефтяные котировки оказывают опасения ослабления спроса на сырье в Китае. В частности, аналитики Goldman Sachs понизили средний прогноз и диапазон цен на нефть марки Brent на 2025 год на $5 за баррель, ссылаясь на более медленный рост спроса в Китае. В банке прогнозируют средний диапазон котировок Brent в следующем году на уровне $70-85 за баррель, а средний уровень цен на нефть Brent в 2025 году на уровне $77 за баррель вместо $82 ранее, отмечают эксперты "Цифра брокер".

В США во вторник индексы акций выросли на 0,02-0,2% в ожидании отчетности Nvidia за второй квартал и на статданных по американской экономике; индекс Dow Jones (+0,02%) установил новый исторический максимум.

Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в августе составил 103,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в июне показатель составил 101,9 пункта, а не 100,3 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали августовское значение показателя на уровне 100,7 пункта, по данным Trading Economics.

Производитель графических процессоров Nvidia обнародует квартальную отчетность в среду после закрытия торгов. Аналитики полагают, что выручка компании в апреле-июне выросла более чем в два раза, что все равно будет замедлением по сравнению с первым кварталом, когда показатель подскочил более чем втрое.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi подрос на 0,02%, китайский индекс Shanghai Composite снизился на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 прибавили 0,01-0,5%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются в пределах 0,1%).

Как стало известно во вторник, инфляция в Австралии замедлилась до 3,5% в июле после роста на 3,8% в июне благодаря снижению цен на электроэнергию. В то же время темпы роста потребительских цен в стране остаются выше целевого диапазона, составляющего 2-3%.

На этой неделе в центре внимания участников рынка находятся пересмотренные данные о ВВП США (выйдут в четверг) и отчет о доходах и расходах американцев за июль (выйдет в пятницу), включающий ключевой показатель инфляции (индекс PCE), отслеживаемый Федеральной резервной системой.

На нефтяном рынке утром в среду цены остаются под давлением продавцов после коррекционного снижения накануне.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $79,36 за баррель (-0,2% и -2,3% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $75,36 за баррель (-0,2% и -2,4% во вторник).

Снижение котировок сдерживают сохраняющаяся геополитическая напряженность между Израилем и движением "Хезболла", а также новости о сокращении добычи в Ливии.

Ранее власти на востоке Ливии объявили форс-мажор, касающийся добычи и экспорта нефти на подконтрольной им территории. На востоке страны расположены крупнейшие месторождения и экспортные терминалы. При этом СМИ сообщают, что как минимум на некоторых месторождениях добыча нефти продолжается, несмотря на объявленную приостановку.

Оценки Американского института нефти (API), опубликованные накануне, показали падение запасов нефти в Штатах на минувшей неделе на 3,4 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах сырья выйдут в среду в 17:30 МСК. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что новые сведения укажут на снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "М.Видео" (-8,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-4,1%), бумаги ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-3,7%), бумаги "ВУШ Холдинг" (-3,7%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-3,4%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-3,3%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-3,2%).

Выросли акции ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,1%), SFI (MOEX: SFIN) (+2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+1,6%).

Инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") по итогам первого полугодия 2024 года получил чистую прибыль на уровне 15,2 млрд рублей против 10,9 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года, говорится в отчете компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 15,16 млрд рублей (из них 2,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции "Мечела", 1,68 млрд рублей на бумаги ПАО "Сегежа Групп" и 1,66 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).