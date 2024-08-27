Рубль днем перешел к снижению в паре с юанем на закрытии позиций после роста в предыдущие дни

Москва. 27 августа. Китайский юань развернулся вверх после утреннего понижения и уверенно повышается на Московской бирже днем во вторник. Рубль перешел к снижению после нескольких дней роста, так как компании-экспортеры в основном завершили подготовку к завтрашнему перечислению в бюджет налоговых выплат. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на среду, 28 августа.

Курс юаня в 15:00 мск составил 11,8 руб., что на 12,2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся относительно закрытия предыдущего торгового дня на 42 копейки, до 90,77 руб./$1, контракт EURRUBF повысился на 53 копейки, до 100,42 руб./EUR1.

Перечень поручений президента РФ для снижения инфляционной напряженности будет обнародован в самые сжатые сроки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"По итогам вчерашнего совещания у президента в самые сжатые сроки будет сформулирован перечень поручений, собственно, проект которого уже был подготовлен на момент совещания. С учетом итогов обсуждения состоявшегося будут внесены коррективы, дополнения - и он будет обнародован, где вы увидите все поручения", - сказал Песков журналистам во вторник.

Как отметил Песков, в настоящее время "инфляция - выше целевых показателей". "Наш Центральный банк и правительство принимают меры для снижения инфляционной напряженности, инфляционного давления", - сказал пресс-секретарь президента.

21 августа Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 13 по 19 августа составила 0,04%.

Из данных за 19 дней августа этого и прошлого годов следует, что на 19 августа годовая инфляция замедлилась до 9,04% с 9,10% на 12 августа (9,13% на конец июля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась также до 9,04% с 9,07% на 12 августа, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь август 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале августа, по инфляции в 2024 году составляет 6,8% (вырос с 6,3% на начало июля).

"Рубль во вторник перешел к ослаблению на фоне снижения нефтяных котировок, а также из-за завершения налогового периода. При этом значительного ослабления рубля в ближайшей перспективе ждать не стоит. Инфляционные риски остаются повышенными, и Банк России уже в сентябре, вероятно, повысит ключевую ставку до 20%. На этом фоне рубль получит дополнительную поддержку. (. . .) Однако на более долгосрочном горизонте динамика курса рубля в основном будет определяться скоростью нормализации расчетов за импорт и других финансовых операций. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению рубля, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт, оттоком капитала и смягчением параметров указа об обязательном возврате валютной выручки, упрощающим расчеты для экспортеров. К концу 2024 года курс доллара США может находиться около 93 руб., курс юаня - 12,8 руб.", - полагает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов.

Нефтяные котировки умеренно опускаются днем во вторник в рамках коррекции после резкого подъема днем ранее на новостях из Ливии.

Котировки октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск снизились на 0,42%, до $81,08 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к указанному времени на 0,49%, до $77,04 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 3,1%, WTI - на 3,5% на новости о прекращении добычи на востоке Ливии.

В понедельник власти восточной части страны объявили о прекращении производства на всех нефтяных месторождениях на подконтрольной им территории. Введенный форс-мажор также распространяется на экспортные терминалы и другие объекты нефтяной инфраструктуры. Такое решение принято на фоне противостояния с признанным международным сообществом правительством Ливии, которое находится на западе страны.

Банк России во вторник, 27 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 456 млрд рублей (при лимите 3 трлн 600 млрд рублей и спросе 2 трлн 456 млрд рублей) в среднем по ставке 17,93% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 20 августа, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 766,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 60 млрд рублей и спросе 3 трлн 766,2 млрд рублей) в среднем по ставке 17,92% годовых.

эб мв