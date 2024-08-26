"Финам" понизил прогнозную цену акций Сургутнефтегаза до 32,2 руб

"Финам" понизил прогнозную стоимость обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" c 37,2 до 32,2 рубля за штуку на горизонте одиннадцати месяцев в связи с достаточно слабым отчетом за второй квартал и коррекцией цен на нефть, сообщается в материале аналитика Сергея Кауфмана.

Инвесткомпания при этом сохранила рейтинг "покупать" для указанных бумаг, а также нейтральную оценку привилегированных акций эмитента.

"Компания является одним из бенефициаров жесткой денежно-кредитной политики в РФ, так как около 20% от многомиллиардной кубышки размещены в рублях. Обращает на себя внимание и практически рекордный дисконт обыкновенных акций к размеру кубышки, что делает их интересными для покупки. В то же время привилегированные акции в последние полтора года выглядели заметно сильнее рынка из-за рекордных дивидендов по итогам 2023 года. Однако выплаты по итогам 2024 года будут заметно ниже, в связи с чем мы сохраняем нейтральный взгляд на "префы", - указывает Кауфман в обзоре.

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